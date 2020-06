Além do trabalho: 65% aproveitam home office para fazer outras atividades

É possível aproveitar melhor o tempo da quarentena? Segundo pesquisa da Catho, 65% dos profissionais em home office procuraram outras atividades para realizar remotamente além do trabalho.

Com mais de 7 mil respostas em seu levantamento, a empresa de recrutamento descobriu que uma das atividades favoritas dos brasileiros durante a pandemia é estudar: 54% estão fazendo pequenos cursos online, 45% buscaram cursos completos de qualificação, 28% participam de palestras, webinars e/ou workshops e 27% estão aprendendo um novo idioma.

Mas não é só de estudos que vivem os brasileiros. Na verdade, a maioria aponta que prefere aproveitar os momentos com a família.

Os trabalhadores também estão precisam dar conta das responsabilidades rotineiras da casa, equilibrando as tarefas das empresa com as domésticas, que aparecem em segundo lugar no estudo, com 60%.

E mais: 55% disseram que estão lendo bastante, enquanto 52% atualizam seus currículos e portfólios. Na parte de bem-estar, 43% têm praticado exercícios físicos e 22% fazem meditação.

