Não quer voltar para o trabalho presencial? Veja as vagas de home office disponíveis nesta semana

O modelo de trabalho 100% presencial é uma realidade em 59% das empresas e o modelo híbrido com dias fixos é adotado por 32%, com três vezes por semana, segundo pesquisa realizada pela L.E.K. Consulting, consultoria estratégica global presente em 12 países, que ouviu executivos de diferentes setores e cargos, com maior participação de empresas médias e grandes.

O estudo também mostra que o retorno 100% presencial não está sendo mais aceito por muitos profissionais que preferem o remoto ou o híbrido: 42% das empresas com retorno mandatório ao escritório reportaram aumento de rotatividade de funcionários.

Para você que busca flexibilidade no trabalho por meio do home office, veja as vagas em que é possível trabalhar de casa, do Brasil ou de qualquer lugar do mundo.

CloudWalk

A CloudWalk, empresa brasileira com representantes também nos EUA e Canadá, é uma das fintechs que mais cresceu nos últimos anos. Especializada em soluções de pagamentos para pequenas e médias empresas, a empresa atingiu status de unicórnio e é avaliada em mais de 2 bilhões de dólares na última rodada de investimento.

A empresa, que possibilita atuação 100% remota, está com diversas vagas abertas nas áreas de Programação, Produto, Dados e Operações.

Inscrições: Acesse o site da Remotar para ver as oportunidades de trabalho remotas.

Gupy

A Gupy, empresa de recrutamento e seleção, oferece contratação nos modelos híbrido e remoto, além de uma longa lista de benefícios como Cartão Caju, plano médico 100% custeado pela empresa, licença maternidade e paternidade de 6 meses, licença casamento, short-friday, entre outros.

Inscrições: Veja as diversas posições abertas para Tecnologia, Marketing e Operações na página de vagas da Gupy.

Repertório Enem

O Repertório Enem é uma plataforma que oferece conteúdo completo para Enem e vestibulares, com mais de 1.500 videoaulas e recursos para alunos que buscam tudo em um só lugar.

A empresa, que oferece modalidade de trabalho 100% remoto e contratação CLT, está com vagas abertas para Marketing, Negócios e Educação.

Inscrições: Acesse às oportunidades remotas no site da Remotar.

Vagas internacionais

Fingerprint

Fundada na Suécia em 1997, a Finger Print é uma empresa especializada na detecção de fraude utilizada por mais de 6 mil empresas. Sua inteligência fornece de forma bastante precisa as intenções de usuários, até mesmo os anônimos.

A empresa atua de forma global e 100% remota, e está com vagas abertas para a área de Tecnologia, com remunerações de até 200 mil dólares ao ano.

Inscrições: Acesse a página de vagas da Fingerprint para ver os requisitos.

Hypergiant

Fundada em 2018, a empresa americana Hypergiant está na vanguarda da tecnologia de inteligência artificial, fornecendo software confiável de tomada de decisão para os setores espacial, de defesa e de infraestrutura crítica.

A empresa, que possui brasileiros no time, oferece atuação remota para profissionais da América do Sul e do Norte, e seus benefícios podem variar de acordo com a localização geográfica.

Inscrições: Veja as posições na área de Tecnologia no site da Remotar.

Toggl

Toggl é uma ferramenta que possibilita que times e indivíduos registrem o tempo gasto em tarefas. O programa, que possui versão web e aplicativos, permite monitorar a produção diária e quantificar os resultados do trabalho.

A empresa possui uma forte cultura de trabalho remoto, sendo bastante reconhecida por rankings como uma das melhores empresas para se trabalhar dentro dessa modalidade. Por possuir um time global, a toggl conta também com brasileiros em sua equipe.

Inscrições: Acesse a página de vagas da Toggl para ver as oportunidades remotas.