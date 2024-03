Com vagas limitadas, Renata Faber libera acesso à seminário apresentado apenas para executivos

Com apenas 500 vagas disponíveis, a diretora de ESG da EXAME, Renata Faber, lança o Seminário Fechado ESG, um encontro online e ao vivo, em que a especialista irá compartilhar com o público um conteúdo exclusivo, apresentado apenas para grandes empresários em reuniões de negócios.

O seminário busca oferecer a executivos, empreendedores e profissionais um panorama aprofundado e atualizado sobre o setor, preparado com base nos mais de 20 anos de experiência da especialista, além de insights de alto nível para os negócios e para a carreira em ESG.

“Como diretora na área, vejo como parte da minha missão fazer com que as pautas dessa agenda cheguem em mais pessoas e conquistem ainda mais espaço no mercado, especialmente aqui no Brasil”.

“Este não é um seminário qualquer”

É assim que Renata Faber classifica a apresentação exclusiva sobre a sigla que está conduzindo uma verdadeira revolução nas empresas e no mercado de trabalho. “Quando eu digo ‘exclusiva’, pode ter certeza que não é à toa, porque este não é um seminário qualquer”.

Além do acesso à transmissão ao vivo — que não ficará gravada para acesso posterior —, os participantes também ganham bônus exclusivos:

Tira-dúvidas ao vivo com Renata Faber

1 ano de acesso ao curso Introdução ao ESG, da Faculdade EXAME

Livro digital “ESG: Guia completo para Empresas e Profissionais”, da EXAME

12 meses de acesso ao EXAME Pass

Os inscritos no seminário também contam com uma garantia incondicional de sete dias. Ou seja, caso não fiquem satisfeitos com o conteúdo apresentado podem solicitar o reembolso do valor investido.



Todos os olhos estão voltados para o ESG

As diretrizes ESG vieram para ficar e já são uma demanda do próprio mercado. Em pesquisa recente, a Bloomberg estimou que a agenda ESG deve atrair US$ 53 trilhões em capital até 2025, sendo que em um de cada três investimentos no mundo será exigido ESG.

Porém, não são apenas os investidores que estão preocupados com os impactos que as organizações podem causar no meio ambiente e na sociedade. A pesquisa Future Consumer Index 2021, mostra que 61% dos consumidores brasileiros passaram a observar os valores praticados pelas empresas das quais pretendem comprar algo.

Além disso, 70% dos consumidores estão dispostos a pagar um valor até 35% maior para empresas sustentáveis, como é o caso de produtos reciclados ou mais ecológicos, segundo um estudo da IBM.

Diante deste cenário é possível observar que o ESG amplia cada vez mais sua esfera de importância. Para a diretora de ESG da EXAME, esse tema vai continuar a crescer muito dentro das empresas.

“Tem muitos temas dentro do ESG que ainda estão engatinhando no Brasil, como exemplo, economia circular, diversidade e inclusão e finanças sustentáveis. Acredito que ganhando maturidade o ESG vai estar espalhado em diversas áreas”, finaliza a executiva.

