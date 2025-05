A regra que todo líder precisa dominar antes de tomar uma decisão difícil

A rotina de profissionais em cargos de liderança é marcada por uma série de responsabilidades que frequentemente se acumulam, dificultando a priorização de tarefas e favorecendo decisões tomadas sob pressão. Para lidar com esse cenário, a autora e palestrante Suzy Welch desenvolveu a metodologia conhecida como regra 10-10-10.

Entendendo a regra 10-10-10

De acordo com a Inc. Magazine, a proposta parte do princípio de que decisões eficazes exigem pausa e distanciamento para que haja foco nos aspectos realmente relevantes do problema, seja para a equipe ou para a organização. A estrutura da regra é simples e baseada em três perguntas direcionadoras que devem ser feitas diante de uma escolha:

Como isso será percebido em 10 minutos?

Qual será o impacto em 10 meses?

Quais serão as consequências em 10 anos?

Esse exercício de reflexão propõe uma avaliação das implicações imediatas, intermediárias e de longo prazo, ajudando a evitar reações impulsivas e decisões que possam gerar arrependimentos ou impactos negativos, tanto para a liderança quanto para os colaboradores envolvidos.

Aplicação prática no dia a dia corporativo

No ambiente empresarial, a impulsividade pode comprometer relações, resultados e a cultura organizacional. A aplicação da regra 10-10-10 contribui para o fortalecimento de uma mentalidade orientada ao pensamento estratégico e à cultura da paciência. E para incorporá-la à rotina, algumas práticas podem ser adotadas:

Pensar antes de agir : Ao se deparar com decisões críticas ou situações de conflito, recomenda-se um momento de pausa para avaliar emocionalmente o contexto. Isso inclui reconhecer e analisar sentimentos que possam influenciar a resposta imediata.

Visão a longo prazo : Antes de aceitar uma oportunidade ou tomar uma atitude, deve-se refletir se a decisão está alinhada com os objetivos e valores futuros da liderança ou da organização.

Anote : Escrever as percepções para cada uma das três perguntas ajuda a trazer clareza à situação. Esse hábito também permite acompanhar a evolução do raciocínio ao longo do tempo e facilita análises posteriores.

Integração : A metodologia pode ser incorporada a reuniões e interações com equipes, promovendo um ambiente onde decisões são tomadas com base em critérios racionais e sustentáveis, e não por impulso.

Refletir é poder

A regra 10-10-10 não tem como objetivo fornecer respostas definitivas, mas sim fomentar uma cultura de análise crítica e consciente. No contexto da liderança, a capacidade de tomar decisões consistentes, alinhadas com metas de longo prazo e que inspirem confiança, é fundamental.

Dessa forma, investir em processos de reflexão estruturada fortalece a tomada de decisão, amplia a capacidade de liderança e contribui para a construção de trajetórias profissionais e organizacionais mais sólidas e coerentes com os desafios do futuro.

