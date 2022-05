500 mil vagas abertas: veja as carreiras com mais oportunidades na Catho

Para quem está procurando emprego, é ideal conhecer os principais sites de contratação e de vagas para encontrar as melhores oportunidades. A Catho, empresa de tecnologia focada em contratação, está com mais de 500 mil vagas de empregos abertas nas mais diversas áreas de atuação.

Segundo o levantamento da empresa, a área Administrativa possui a maior quantidade de vagas abertas, com 135 mil posições. Para as posições de Auxiliar Administrativo e Assistente Administrativo há mais de 20 mil vagas abertas

As áreas de Financeiro e Saúde ocupam, respectivamente, a segunda e a terceira colocação de carreiras com a maior quantidade de vagas de emprego abertas na plataforma, com 26 mil e 22 mil.

Completam a lista, as áreas de Informática (17.660), Suprimentos (11.409), Telemarketing (9.617), Engenharia (8.644), Educação (4.454) e Hotelaria e Turismo (3.986).

Além dessas carreiras, que concentram a maior quantidade de vagas, a Catho possui outras 300 mil vagas de emprego para empresas de todo Brasil nas em outras áreas de atuação como Tecnologia, Marketing, Direito, Medicina, entre outros segmentos.

Na área de Tecnologia, são mais de 20 mil vagas abertas na plataforma. Dessas, 5 mil são para trabalhar em regime remoto, com salários de até R$ 20 mil. Os maiores salários são para programadores Back-end.

Entre as vagas disponíveis na Catho, os salários podem variar de R$ 500 até R$ 20 mil. Existes oportunidades desde posições iniciais como estágios, assistentes e auxiliares até os mais altos como coordenadores, gerentes e diretores.

Trabalhe na Catho em home office

Além das vagas em diversas empresas, a própria Catho está recrutando pessoas para reforçar seu time de tecnologia. A empresa também anunciou neste mês que irá manter suas operações em home office definitivo.

Alinhado com essa transição definitiva para o trabalho remoto, a Catho anuncia que possui 22 vagas de emprego para o seu time de tecnologia. As vagas são para candidatos de todo Brasil.

As inscrições para o processo seletivo da Catho podem ser feitas no site oficial da empresa.

Preparando um bom CV para um novo emprego

Seja para aqueles que buscam o primeiro emprego ou para quem está pensando em uma realocação, possuir um bom currículo (CV) é essencial.

A EXAME tem um guia para montar um bom CV para diversos momentos de carreira, do estágio à alta liderança e com 17 modelos de currículo prontos para baixar de graça e preencher.

Além de um bom modelo de preenchimento, é necessário que o candidato explore suas competências e habilidades de uma forma clara e precisa e tenha certos cuidados na hora de escrever.

“Fique atento para não cometer erros gramaticais, de digitação ou de informação, que podem causar má impressão. Não minta, pois, se o recrutador descobrir, provavelmente, ficará em dúvida sobre a veracidade dos demais dados no currículo", diz, Lucas Nogueira, gerente sênior da Robert Half.

"É preciso que o currículo seja elaborado com atenção. Nesse sentido, destaque seus pontos fortes, trajetória profissional, qualificações e palavras-chaves que façam parte de sua área e da vaga que está em busca", explica Patrícia Suzuki, diretora de Recursos Humanos da Catho.

A diretora ainda argumenta que, idealmente, o profissional deve iniciar a busca por vagas de emprego só depois de ter planejado e construído um bom currículo.

