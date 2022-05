Conheça 15 empresas de tecnologia com vagas abertas para o setor comercial

Para trabalhar no setor de tecnologia, seja em empresas mais tradicionais ou nas mais diversas startups que existem no mercado, não é obrigatório uma formação em tecnologia da informação ou computação, por exemplo.

Essas empresas ainda necessitam de profissionais com formações diferentes, para atuar em áreas fundamentais que qualquer empresa necessita, como financeiro, recursos humanos e vendas, por exemplo.

Pensando nisso, a EXAME preparou um levantamento com 15 empresas de tecnologia que estão com vagas abertas para o setor comercial. Confira:

RankMyApp

A RankMyApp é a primeira empresa brasileira 100% focada em Inteligência e Performance Mobile com foco em aquisição de usuários para apps, a RankMyAPP, está com vagas abertas no setor comercial, com destaque para os cargos de Executivos de Contas. Os interessados em fazer parte do time RankMyAPP podem se candidatar na página oficial da empresa na plataforma Gupy.

Clara

Unicórnio latino-americano, a Clara é empresa que oferece uma solução para gestão de gastos corporativos aliada a cartão de crédito internacional. A Clara tem expectativa de atingir o número de 150 pessoas na operação brasileira até o fim do ano.

Para isso, a startup conta com mais de 20 vagas de emprego abertas e, dentre elas, posições de Customer Onboarding Associate, Enterprise Sales Lead e Head of Sales Brazil. Para se candidatar, basta acessar a página de contratações da empresa.

Lingopass

Com o propósito de fomentar o bilinguismo, a inclusão e a empregabilidade, a edtech brasileira Lingopass atua no mercado de educação corporativa com soluções para aprendizagem, desenvolvimento profissional e imersão cultural em línguas estrangeiras.

A empresa está em busca de talentos apaixonados por educação, tecnologia e impacto social e, recentemente, abriu vagas para o time comercial em posições como Account Executive, Account Manager e Head of Sales. Para se candidatar, é preciso acessar o LinkedIn do Lingopass.

Belvo

A Belvo, plataforma de APIs de Open Finance líder na América Latina, está com vagas abertas na área de Sales.

São oportunidades para Account Executive e Sales Operations Analyst, situadas em São Paulo, Cidade do México e Colômbia. Todas as vagas podem ser conferidas no site oficial de contratação da companhia.

Laura

A healthtech Laura está com oportunidade para Sales Coordinator. A vaga é remota, em regime PJ, e oferece benefícios como descanso remunerado, bonificação anual, Gympass e mais. A inscrição para a vaga pode ser realizada no site oficial de contratação da empresa.

Provi

A Provi, fintech de crédito educacional profissionalizante, está com oportunidades abertas em Sales. Sendo uma para Business Development representative Outbound e outra para Sales Development Representative Inbound Junior.

As vagas são para trabalho 100% home office e ambas oferecem benefícios como cartão flash, Gympass e mais. As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial de contratação da empresa.

Apto

A Apto, plataforma 100% online que conecta compradores de imóveis novos a construtoras e imobiliárias, está com vagas abertas em Sales.

A primeira oportunidade é para Sales Development que atuará em projetos de expansão e a segunda, é para Closer Inside Sales.

As oportunidades contam com benefícios como vale refeição e transporte, horários flexíveis, assistência médica e dental e mais. As inscrições podem ser realizadas no site de contratação da empresa.

Conta Azul

A Conta Azul é uma fintech criada para facilitar e dinamizar o controle financeiro de empresas. A startup está com três vagas abertas na área comercial para trabalho em Joinville, Santa Catarina, para executivo de conta, gerente de conta e representante de desenvolvimento de vendas (pré-vendas). As inscrições podem ser realizadas através do LinkedIn da companhia.

Tractian

A Tractian, empresa que oferece um sistema de monitoramento industrial de mercado, está com vagas abertas para executivo de contas de vendas e representante de desenvolvimento de vendas.

As oportunidades são para trabalho remoto. Os interessados podem se inscrever pelo Linkedin ou pela página oficial de contratação da companhia.

Kamino

A Kamino, hub financeiro e corporativo que acelera o lançamento das startups e potencializa o crescimento, também tem vagas voltadas para o setor comercial, como Head of Credit e Chief of Staff.

As informações sobre as oportunidades podem ser localizadas no site oficial de contratações da companhia.

Wevo

A Wevo, a primeira plataforma de integração como serviço (iPaaS) da América Latina que permite a integração entre APIs e sistemas, tem vaga aberta para Executivo de Vendas, para atuação em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

Os interessados em se inscrever podem acessar a página oficial de contratação da companhia.

Hilab

A Hilab, healthtech especialista em exames laboratoriais remotos, possui vaga para analista comercial e analista de atendimento ao cliente. As oportunidades anunciadas são para trabalho presencial na cidade de Curitiba.

Para a visualização completa das oportunidades e inscrição, os interessados devem acessar o site da empresa para envio de currículo.

B4A

A B4A (Beauty For All), maior beauty-tech brasileira está com mais de 30 vagas abertas.

No setor comercial, as oportunidades são de estágio, analista, assistente e executivo e os interessados podem realizar a inscrição através do site oficial de contratação da companhia.

Stark Bank

A Stark Bank, fintech que atua na parte de Open Banking no Brasil, está com 11 vagas abertas destinadas àqueles que querem fazer parte de uma companhia que oferece serviços e produtos bancários para empresas e startups em rápido crescimento.

A fintech está buscando candidatos que são apaixonados pelo mercado financeiro. As vagas abertas estão relacionadas às áreas de Engenharia de Software, Compliance, Customer Success, Marketing, Business e People. Todas as inscrições são feitas pelo site da empresa.

Pomelo

A Pomelo, startup que possibilita e agiliza que qualquer empresa (desde fintech, cripto ou qualquer outro setor - embedded finance), lance e escale serviços financeiros na América Latina, está em plena expansão e espera ter mais de 200 vagas regionais até o final do ano.

Com o intuito de se tornar referência em cultura organizacional para 2030, a empresa oferece para todos os colaboradores benefícios como stock options - opção de compra de ações, possibilidade de trabalho remoto ou em coworking, salários competitivos e rápida possibilidade de crescimento.

Há vagas regionais abertas nas áreas de Engenharia, Operações, Produto, Finanças, Legal e BizDev. As inscrições podem ser realizadas no site oficial de contratação da companhia.

