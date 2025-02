20 livros que Elon Musk, Bill Gates e Jeff Bezos recomendam que você leia

Você aprende fazendo — mas também pode aprender muito lendo.

Grandes líderes como Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates afirmam que alguns dos aprendizados mais importantes de suas carreiras vieram dos livros. Ao longo dos anos, eles compartilharam diversas recomendações de leitura que ajudaram a moldar suas visões de mundo e estratégias de negócios.

Se você quer aprimorar suas habilidades de liderança, gestão e inovação, confira esta seleção de 20 livros essenciais indicados por esses três gigantes.

Livros recomendados por Jeff Bezos

1. The Innovator's Solution – Clayton M. Christensen e Michael E. Raynor. Mostra como empresas podem se tornar disruptoras e manter a inovação contínua no mercado.

2. The Goal: A Process of Ongoing Improvement – Eliyahu M. Goldratt e Jeff Cox. Explora a teoria das restrições, ensinando como identificar e eliminar gargalos nos negócios.

3. The Effective Executive – Peter F. Drucker. Um manual sobre tomada de decisões, produtividade e gestão eficaz para executivos.

4. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies – Jim Collins e Jerry I. Porras. Baseado em uma pesquisa de seis anos, analisa o que diferencia empresas excepcionais das demais.

5. The Remains of the Day – Kazuo Ishiguro. Um romance premiado que ensina lições sobre liderança, lealdade e propósito na vida profissional.

6. Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation – James P. Womack e Daniel T. Jones. Explica os princípios da produção enxuta (Lean), mostrando como reduzir desperdícios e aumentar a eficiência.

Jeff Bezos (Andrew Harrer/Bloomberg/Getty Images)

Livros recomendados por Elon Musk

1. What We Owe the Future – William MacAskill. Explora o conceito de longtermismo, enfatizando a importância de decisões que impactam o futuro da humanidade.

2. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies – Nick Bostrom. Analisa os desafios e riscos da inteligência artificial superinteligente para a sociedade.

3. Our Final Invention: Artificial Intelligence and the End of the Human Era – James Barrat. Discute as ameaças da IA e como evitar um futuro descontrolado pela tecnologia.

4. Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence – Max Tegmark. Explica como a IA pode transformar a sociedade e quais medidas podem garantir um futuro positivo.

5. Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future – Peter Thiel. Ensina estratégias para criar startups inovadoras e construir negócios únicos no mercado.

6. Einstein: His Life and Universe – Walter Isaacson. Biografia de Albert Einstein, explorando sua genialidade e impacto na ciência e inovação.

WASHINGTON, DC - JANUARY 20: Tesla, SpaceX and X CEO Elon Musk arrives to the inauguration of U.S. President-elect Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images) (Chip Somodevilla/Getty Images)

Livros recomendados por Bill Gates

1. How the World Really Works – Vaclav Smil. Um guia sobre as forças fundamentais que moldam o mundo, como energia, economia e globalização.

2. Why We're Polarized – Ezra Klein. Analisa como a polarização política se intensificou nos EUA e seus impactos na sociedade.

3. Business Adventures: Twelve Classic Tales from the World of Wall Street – John Brooks. Considerado o melhor livro de negócios por Gates, apresenta lições extraídas de grandes sucessos e fracassos corporativos.

4. Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World – and Why Things Are Better Than You Think – Hans Rosling. Desafia percepções erradas sobre o mundo, mostrando como os dados revelam uma realidade mais positiva.

5. Origin Story: A Big History of Everything – David Christian. Uma visão ampla da história do universo, conectando ciência, história e evolução humana.

6. The Sixth Extinction: An Unnatural History – Elizabeth Kolbert. Examina as extinções em massa da Terra e os impactos da ação humana no meio ambiente.

7. The Myth of the Strong Leader: Political Leadership in the Modern Age – Archie Brown. Questiona a ideia de que líderes autoritários são mais eficazes do que líderes democráticos.

8. The Coming Wave – Mustafa Suleyman. Escrito pelo cofundador da DeepMind (Google AI), aborda os riscos e oportunidades da inteligência artificial.

Bill Gates (Leandro Fonseca/Exame)

