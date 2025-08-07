11 frases para evitar se quiser ser um marqueteiro de sucesso

Top viewTop view of manager and employee doing teamwork in business office , looking at charts on laptop display. Finance paperwork with charts at workplace. Discusing financial plan.
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11h32.
O marketing moderno evoluiu significativamente com o advento da inteligência artificial. E os marqueteiros de sucesso estão atentos a isso. Para eles, a IA não é uma ferramenta opcional, mas uma peça essencial para suas estratégias.
De olho nisso, a EXAME elencou 11 frases que aqueles que desejam bons resultados como marqueteiros devem evitar a todo custo.
1. Não precisamos de IA, nossa equipe dá conta
Subestimar a inteligência artificial é um grande erro. Isso porque, por mais talentosa que uma equipe humana seja, ela jamais conseguirá oferecer insights e replicar processos na mesma escala e velocidade que a tecnologia.
2. Vamos continuar usando nossos métodos tradicionais
O mundo do marketing está em constante evolução. Ignorar as novas tecnologias significa ficar para trás em um mercado competitivo.
3. Análise de dados não é tão importante
Não existe decisão assertiva sem dados. São eles que guiam os gestores em direção às melhores escolhas. Desprezar a análise de dados é desperdiçar todo o potencial do marketing associado à inteligência artificial.
4. Nossos clientes não se importam com IA
Mesmo que os clientes não percebam, a IA está ali – e pode melhorar a experiência do usuário e tornar campanhas mais personalizadas.
5. Vamos nos concentrar apenas nas mídias sociais
A IA pode otimizar campanhas em todos os canais, não apenas nas mídias sociais. Limitar-se a uma plataforma é um desperdício do potencial da IA.
6. Automação torna o marketing impessoal
Pelo contrário, a automação baseada em IA permite uma personalização em escala, tornando as interações mais relevantes e eficazes.
7. É muito caro implementar IA
Ainda que inicialmente seja necessário investimento, os benefícios da IA em termos de eficiência e retorno sobre o investimento superam os custos a longo prazo.
8. Vamos esperar para ver como a IA evolui
Não tem para onde fugir: a IA já é uma realidade e está evoluindo rapidamente. A espera pode resultar em uma desvantagem competitiva significativa.
9. Nossa marca já é suficientemente forte
Mesmo marcas fortes podem se beneficiar da IA para manter e aumentar sua relevância no mercado através de estratégias inovadoras e eficazes.
10. A IA é muito complexa para nosso time
Existem muitas ferramentas de IA com interfaces amigáveis e suporte robusto, tornando sua adoção mais acessível do que nunca.
11. Vamos fazer isso manualmente
Processos manuais são lentos e propensos a erros. A IA pode automatizar tarefas repetitivas, permitindo que sua equipe se concentre em estratégias criativas e de alto impacto.
Foi de olho na demanda urgente do mercado que a EXAME decidiu disponibilizar, por tempo limitado, uma aula exclusiva do curso Inteligência Artificial Aplicada ao Marketing Digital de maneira 100% gratuita.
A aula será apresentada de maneira virtual por Miguel Fernandes, coordenador do MBA em IA para Negócios da Faculdade EXAME e um dos maiores nomes do setor no Brasil. Na ocasião, o especialista promete revelar:
