Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

11 frases para evitar se quiser ser um marqueteiro de sucesso

Evitar certas frases é crucial para abraçar plenamente o potencial da IA e garantir que as estratégias de marketing estejam à frente da concorrência

Top viewTop view of manager and employee doing teamwork in business office , looking at charts on laptop display. Finance paperwork with charts at workplace. Discusing financial plan.

Top viewTop view of manager and employee doing teamwork in business office , looking at charts on laptop display. Finance paperwork with charts at workplace. Discusing financial plan.

Guilherme Santiago e nIA Bot

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11h32.

O marketing moderno evoluiu significativamente com o advento da inteligência artificial. E os marqueteiros de sucesso estão atentos a isso. Para eles, a IA não é uma ferramenta opcional, mas uma peça essencial para suas estratégias.

De olho nisso, a EXAME elencou 11 frases que aqueles que desejam bons resultados como marqueteiros devem evitar a todo custo.

Prepare-se para o futuro: descubra como a IA pode revolucionar suas campanhas de marketing. Inscreva-se aqui para assistir aula exclusiva!

Quer ser um marqueteiro de sucesso? Não diga essas 12 frases

1. Não precisamos de IA, nossa equipe dá conta

Subestimar a inteligência artificial é um grande erro. Isso porque, por mais talentosa que uma equipe humana seja, ela jamais conseguirá oferecer insights e replicar processos na mesma escala e velocidade que a tecnologia.

2. Vamos continuar usando nossos métodos tradicionais

O mundo do marketing está em constante evolução. Ignorar as novas tecnologias significa ficar para trás em um mercado competitivo.

3. Análise de dados não é tão importante

Não existe decisão assertiva sem dados. São eles que guiam os gestores em direção às melhores escolhas. Desprezar a análise de dados é desperdiçar todo o potencial do marketing associado à inteligência artificial.

4. Nossos clientes não se importam com IA

Mesmo que os clientes não percebam, a IA está ali – e pode melhorar a experiência do usuário e tornar campanhas mais personalizadas.

5. Vamos nos concentrar apenas nas mídias sociais

A IA pode otimizar campanhas em todos os canais, não apenas nas mídias sociais. Limitar-se a uma plataforma é um desperdício do potencial da IA.

Inscreva-se agora: transforme seu conhecimento em IA no marketing e destaque-se na sua carreira. Clique aqui para assistir aula gratuita. 

6. Automação torna o marketing impessoal

Pelo contrário, a automação baseada em IA permite uma personalização em escala, tornando as interações mais relevantes e eficazes.

7. É muito caro implementar IA

Ainda que inicialmente seja necessário investimento, os benefícios da IA em termos de eficiência e retorno sobre o investimento superam os custos a longo prazo.

8. Vamos esperar para ver como a IA evolui

Não tem para onde fugir: a IA já é uma realidade e está evoluindo rapidamente. A espera pode resultar em uma desvantagem competitiva significativa.

9. Nossa marca já é suficientemente forte

Mesmo marcas fortes podem se beneficiar da IA para manter e aumentar sua relevância no mercado através de estratégias inovadoras e eficazes.

Acesse a aula exclusiva do curso Inteligência Artificial Aplicada ao Marketing Digital com Miguel Fernandes gratuitamente!

10. A IA é muito complexa para nosso time

Existem muitas ferramentas de IA com interfaces amigáveis e suporte robusto, tornando sua adoção mais acessível do que nunca.

11. Vamos fazer isso manualmente

Processos manuais são lentos e propensos a erros. A IA pode automatizar tarefas repetitivas, permitindo que sua equipe se concentre em estratégias criativas e de alto impacto.

Esta aula gratuita ensina como aplicar IA no marketing

Foi de olho na demanda urgente do mercado que a EXAME decidiu disponibilizar, por tempo limitado, uma aula exclusiva do curso Inteligência Artificial Aplicada ao Marketing Digital de maneira 100% gratuita.

A aula será apresentada de maneira virtual por Miguel Fernandes, coordenador do MBA em IA para Negócios da Faculdade EXAME e um dos maiores nomes do setor no Brasil. Na ocasião, o especialista promete revelar:

  • As melhores ferramentas de IA para o Marketing;
  • O guia prático para utilizá-las;
  • Os resultados que podem ser alcançados a partir disso.

Como as vagas são limitadas, é preciso realizar inscrição na página oficial do treinamento. Os interessados devem clicar aqui ou no botão abaixo.

QUERO DESTRAVAR ACESSO GRATUITO À AULA EXCLUSIVA

*Este conteúdo é apresentado pela Faculdade EXAME

Acompanhe tudo sobre:Branded Marketing

Mais de Carreira

‘Será revolucionário’: veja as previsões desse especialista para o futuro da IA no marketing digital

Existe um estilo brasileiro de liderar. Conheça mais sobre ele

Como uma pequena confeitaria virou sensação nas redes sociais sem precisar de influenciadores

Posta no Instagram, nunca tira férias e não existe: conheça a aposta da melhor cia. aérea do mundo

Mais na Exame

Carreira

‘Será revolucionário’: veja as previsões desse especialista para o futuro da IA no marketing digital

Mercados

Localiza (RENT3): IPI Verde pode impactar valor da frota em até R$ 1 bilhão

Negócios

Jovem de 29 anos de um bairro pobre de Londres ficou milionário ao vender sua empresa de marketing

ESG

Big techs investem em usinas nucleares para suprir demanda energética da inteligência artificial