11 frases para evitar se quiser ser um marqueteiro de sucesso

O marketing moderno evoluiu significativamente com o advento da inteligência artificial. E os marqueteiros de sucesso estão atentos a isso. Para eles, a IA não é uma ferramenta opcional, mas uma peça essencial para suas estratégias.

De olho nisso, a EXAME elencou 11 frases que aqueles que desejam bons resultados como marqueteiros devem evitar a todo custo.

Quer ser um marqueteiro de sucesso? Não diga essas 12 frases

1. Não precisamos de IA, nossa equipe dá conta

Subestimar a inteligência artificial é um grande erro. Isso porque, por mais talentosa que uma equipe humana seja, ela jamais conseguirá oferecer insights e replicar processos na mesma escala e velocidade que a tecnologia.

2. Vamos continuar usando nossos métodos tradicionais

O mundo do marketing está em constante evolução. Ignorar as novas tecnologias significa ficar para trás em um mercado competitivo.

3. Análise de dados não é tão importante

Não existe decisão assertiva sem dados. São eles que guiam os gestores em direção às melhores escolhas. Desprezar a análise de dados é desperdiçar todo o potencial do marketing associado à inteligência artificial.

4. Nossos clientes não se importam com IA

Mesmo que os clientes não percebam, a IA está ali – e pode melhorar a experiência do usuário e tornar campanhas mais personalizadas.

5. Vamos nos concentrar apenas nas mídias sociais

A IA pode otimizar campanhas em todos os canais, não apenas nas mídias sociais. Limitar-se a uma plataforma é um desperdício do potencial da IA.

6. Automação torna o marketing impessoal

Pelo contrário, a automação baseada em IA permite uma personalização em escala, tornando as interações mais relevantes e eficazes.

7. É muito caro implementar IA

Ainda que inicialmente seja necessário investimento, os benefícios da IA em termos de eficiência e retorno sobre o investimento superam os custos a longo prazo.

8. Vamos esperar para ver como a IA evolui

Não tem para onde fugir: a IA já é uma realidade e está evoluindo rapidamente. A espera pode resultar em uma desvantagem competitiva significativa.

9. Nossa marca já é suficientemente forte

Mesmo marcas fortes podem se beneficiar da IA para manter e aumentar sua relevância no mercado através de estratégias inovadoras e eficazes.

10. A IA é muito complexa para nosso time

Existem muitas ferramentas de IA com interfaces amigáveis e suporte robusto, tornando sua adoção mais acessível do que nunca.

11. Vamos fazer isso manualmente

Processos manuais são lentos e propensos a erros. A IA pode automatizar tarefas repetitivas, permitindo que sua equipe se concentre em estratégias criativas e de alto impacto.

