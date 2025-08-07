Esse é o marketing do futuro: veja lista com 9 ferramentas de IA mais importantes para marqueteiros

Não é preciso ser um grande expert em redes sociais para perceber que a competição por atenção nesses ambientes é feroz. Marcas e empresas estão constantemente em busca da melhor estratégia de marketing capaz de capturar o interesse (e o dinheiro) dos usuários. E isso é um baita desafio.

Mas a inteligência artificial desponta como uma poderosa aliada dos marqueteiros. Abaixo, estão nove ferramentas de IA essenciais nesse setor.

Todo marqueteiro deve dominar essas ferramentas

Salesforce Einstein: plataforma de CRM com IA integrada que ajuda a gerenciar relacionamentos com clientes de forma personalizada.

IBM Watson: ferramenta de análise preditiva que permite prever tendências de mercado e comportamentos do consumidor com precisão.

Jasper: plataforma de criação de conteúdo assistida por IA que ajuda a produzir materiais de marketing de alta qualidade.

Google Analytics: utiliza IA para analisar dados de tráfego, avaliar comportamento do usuário e otimizar campanhas de marketing.

HubSpot: ferramenta de automação de marketing com recursos de IA para personalizar comunicações e otimizar estratégias.

Hootsuite Insights: utiliza IA para monitorar e analisar interações em redes sociais, ajudando a melhorar a estratégia de redes sociais.

Marketo: plataforma de automação de marketing que utiliza IA para segmentar audiências e personalizar campanhas.

Adext AI: ferramenta de otimização de anúncios que utiliza IA para maximizar o ROI das campanhas publicitárias.

Chatbots: melhoram o atendimento ao cliente e a interação em tempo real, automatizando respostas e suporte.

Falta capacitação, diz estudo

A capacidade da inteligência artificial de analisar dados, criar conteúdo, personalizar campanhas e automatizar tarefas brilha aos olhos de quem trabalha com marketing. E não sem motivo. O problema é que muitos nem sabem como utilizar a ferramenta. Foi essa a conclusão de um recente estudo.

O relatório Martech Trends 2024, resultado de uma parceria entre a Conversion e a Zoho, mostrou que 98% dos profissionais utilizam tecnologias de marketing em suas estratégias – e quase metade (42,6%) pretende aumentar os investimentos em ferramentas de tecnologia para o marketing.

Mas ele também é categórico ao sugerir que a força de trabalho atual ainda não está capacitada para operar essas novas ferramentas. "O grande desafio encontrado está na integração e uso pleno das ferramentas de martech pelas empresas", diz o documento. "É possível inferir que, por uma série de fatores, como o alocamento de metade dos recursos em ferramentas, não se tenha tanta preocupação em capacitar pessoas para o uso pleno das tecnologias.”

Esta aula gratuita ensina como aplicar IA no marketing

Foi de olho nessa demanda urgente do mercado que a EXAME decidiu disponibilizar, por tempo limitado, uma aula exclusiva do curso Inteligência Artificial Aplicada ao Marketing Digital de maneira 100% gratuita.

A aula será apresentada de maneira virtual por Miguel Fernandes, coordenador do MBA em IA para Negócios da Faculdade EXAME e um dos maiores nomes do setor no Brasil. Na ocasião, o especialista promete revelar:

As melhores ferramentas de IA para o Marketing;

O guia prático para utilizá-las;

Os resultados que podem ser alcançados a partir disso.

