Com direito a certificado, EXAME e Ibmec liberam mil vagas para segunda edição de curso sobre ESG

O tradicional relatório “Future of Jobs” realizado pelo Fórum Econômico Mundial em parceria com a Fundação Dom Cabral apontou o ESG como uma das “profissões do futuro”, aquelas que devem ter alta demanda e boa remuneração pelos próximos anos.

De acordo com o levantamento, a implementação de práticas ambientais, sociais e de governança (traduzidas na sigla ESG) - assim como as novas tecnologias - vão nortear as transformações nos negócios até 2027. Sendo assim, a demanda por profissionais especializados em sustentabilidade e ESG aumentará.

No Brasil especificamente, o ESG é apontado como a macrotendência com maior potencial de geração de empregos nos próximos 5 anos, e os cargos de especialistas em sustentabilidade devem ter uma alta de 33%, traduzindo-se em uma geração de aproximadamente 1 milhões de novas vagas.

“Os dados do LinkedIn deixam claro que, embora haja uma grande demanda por talentos com habilidades ecológicas, as pessoas não estão desenvolvendo habilidades em um ritmo suficientemente rápido para cumprir as metas climáticas. Há uma oportunidade para todos ajudarem a reverter esse quadro”, afirma Sue Duke, Diretora de Políticas Públicas Globais do LinkedIn no relatório.

EXAME libera vagas para curso de ESG

Com o objetivo de ajudar a suprir essa demanda do mercado por profissionais especializados em ESG, a EXAME e o Ibmec decidiram disponibilizar mil vagas para a segunda edição do curso online “Carreira em ESG”.

Para conferir se ainda há vagas disponíveis, basta acessar o site oficial do curso clicando aqui ou no link abaixo.

CURSO CARREIRA EM ESG

Marcado para começar em 12 de junho, o curso pretende ensinar como construir uma carreira na área para profissionais que querem aliar um trabalho com propósito e boas remunerações, além de aproveitar as vagas que devem abrir nos próximos anos. Ao final do curso, os alunos recebem um certificado de participação.

Estas são as 10 profissões do futuro

O relatório Future of Jobs listou as 50 profissões consideradas do futuro. Confira a seguir, as 10 principais:

Especialistas em IA e aprendizagem de máquina; Especialista em sustentabilidade; Analista em Inteligência de negócios; Analista de Segurança da Informação; Engenharia de Fintechs; Cientistas e analistas de dados; Engenharia de robótica; Especialista em Big Data; Operadores de equipamentos agrícolas; Especialistas em transformação digital.

