Unidades da Comercial Gerdau começam a operar com energia renovável

A atenção às mudanças climáticas e a gestão dos recursos finitos são pautas fundamentais para todas as empresas orientadas ao desenvolvimento sustentável e a um posicionamento estratégico em seus mercados de atuação. É fundamental incorporar as melhores práticas e investir em inovação. Neste início do ano, a Comercial Gerdau (CG), distribuidora própria dos produtos de aço da Gerdau, avançou neste sentido, começando a operar com energia renovável em nove municípios brasileiros.

Com a aderência ao contrato de distribuição de energia solar, as unidades localizadas em Barreiras (BA), Caruaru (PE), Feira de Santana (BA), Juazeiro do Norte (BA), Salvador (BA), Recife (PE), Varginha (MG), Governador Valadares (MG) e Volta Redonda (RJ) consumirão energia gerada e distribuídas por concessionárias produtoras de energia solar.

Para a Gerdau, a mitigação e adaptação às mudanças do clima e gestão de energia incluem aumentar a eficiência de processos e priorizar fontes alternativas de energia. A gestão eficaz da energia traz impactos positivos para a redução de gases de efeito estufa, contribuindo para a pauta climática. Além da nova matriz energética ser uma fonte renovável e de baixo impacto ambiental, o projeto deve gerar uma redução estimada de 44% das emissões de tCO2 e atreladas à Comercial Gerdau por ano e cerca de 10% nos custos da empresa.

Segundo Mauro de Paula, diretor executivo da Comercial Gerdau, a economia foi levada em conta, mas não é o principal motivador da iniciativa.

“O que nos levou a operar com energia renovável na CG foi nossa preocupação com fatores ambientais e os compromissos sustentáveis assumidos pela companhia em seu plano ESG”, afirma o executivo.

Para a transição, a CG passou a fazer parte do Consórcio de Geração Compartilhada de Energia Elétrica, para o consumo em suas unidades que operam em baixa tensão. Anteriormente, as distribuidoras utilizavam energia elétrica gerada por hidrelétricas ou termoelétricas. A iniciativa prevê que, até o final de 2022, mais 15 unidades devem migrar para o mesmo modelo.

Neste mês de fevereiro, a Comercial Gerdau completa 51 anos de fundação, com 70 lojas próprias, em meio à comemoração dos 121 anos do grupo empresarial.

A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio. Está presente em 10 países e conta com mais de 30 mil colaboradores diretos e indiretos em todas as suas operações. É a maior recicladora da América Latina: 73% do aço que produz é feito a partir desse material. Suas ações estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3), Nova Iorque (NYSE) e Madri (Latibex).

