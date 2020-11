Trump 2024?

Enquanto as notícias sobre vacinas agitam o público e o mercado financeiro, e enquanto a equipe de Joe Biden quebra a cabeça para apresentar um plano de contenção da resiliente Covid-19 nos Estados Unidos, o jornal online Axios informa que Donald Trump lança os primeiros balões de ensaio de uma candidatura presidencial em 2024 (leia).

As regras norte-americanas limitam a dois os mandatos presidenciais de um indivíduo, mas não precisam ser consecutivos. Daí que Trump, enquanto luta para colocar umas pedras jurídicas no caminho de Biden, cuide de manter preservado seu capital no Partido Republicano. E tem mais: a filha Ivanka também está de olho no cargo, claro que nunca concorrendo com o pai.

Comprova-se aqui mais uma vez a regra básica de que políticos podem até ser obrigados a aceitar uma derrota eleitoral, mas sempre estarão dispostos a ir à guerra para manter o controle da tribo. Pois, se do lado de lá estão os adversários, as verdadeiras ameaças moram mesmo é dentro de casa. No caso, a casa do Partido Republicano.

*Analista político da FSB Comunicação

