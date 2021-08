TNC inaugura plataforma grátis em webinar sobre tecnologia e restauração

No próximo dia 19, as principais informações territoriais, como hidrografia, áreas de preservação permanente, dados sobre o CAR (Cadastro Ambiental Rural) e uso e cobertura do solo dos mais de 400 municípios que integram o Plano Conservador da Mantiqueira estarão disponíveis gratuitamente no Portal da Mantiqueira ferramenta geoespacial de gestão e monitoramento de programas e projetos de restauração na região. O lançamento oficial do portal será no webinar “Conexão Mantiqueira”, às 10h, com o tema “Como as tecnologias e plataformas podem apoiar projetos de restauração”.

O evento virtual vai abordar o uso da tecnologia geoespacial e colocar em discussão como as imagens de satélites fornecem informações detalhadas sobre o uso do solo no Brasil e como os dados ajudam na tomada de decisões estratégicas em propriedades rurais e na escala da paisagem. Este é um debate sobre um dos principais desafios da atualidade, de como fazer essas informações chegarem àqueles que mais precisam, como produtores rurais e tomadores de decisão. A moderação é de Adriana Kfouri (TNC Brasil), com participação de Marcos Rosa (MapBiomas), Edson Santiami (TNC) e Aline Oliveira (Prefeitura de Extrema-MG).

A plataforma é desenvolvida pela The Nature Conservancy (TNC), organização não governamental que trabalha em escala global para a conservação do meio ambiente, a plataforma pretende auxiliar na tomada de decisão no que se refere a ações de restauração florestal e conservação, e será alimentada pelos gestores municipais e parceiros, que poderão inserir informações sobre áreas disponíveis para restauração e conservação, assim como o status dessas atividades nos municípios, facilitando a identificação e o engajamento de organizações parceiras interessadas em restaurar e conservar suas propriedades.

O portal também auxiliará técnicos municipais na gestão territorial, já que reunirá de maneira organizada dados espaciais de diversas instituições municipais e organizações que integram o Plano Conservador da Mantiqueira. Por meio da gestão dessas informações será possível acessar gráficos e extrair relatórios de dados.

A plataforma terá um espaço reservado para a inserção de dados, de acesso exclusivo de parceiros e produtores pertencentes ao Plano Conservador da Mantiqueira, e outro de acesso livre, no qual as pessoas que tiverem interesse poderão acompanhar as informações geradas pela plataforma.

“O Portal da Mantiqueira é completo, com muitas funcionalidades e recursos que permitem a todos os interessados coletar dados, gerar relatórios e ter uma visão ampla e completa sobre restauração florestal de uma grande área de cobertura formada por mais de 400 municípios nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais”, afirma Adriana Kfouri, gerente de restauração na Mantiqueira da TNC Brasil.

A TNC conta com alguns parceiros para a elaboração desse projeto: o MapBiomas ajuda com os dados geoespaciais; a Lastrop auxilia com métodos e aplicações de restauração; a Universidade Federal do ABC (UFABC) trabalha com métodos e aplicações em ecologia de paisagem; e o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica faz a governança da restauração.

“Ter um espaço como esse é de suma importância à sociedade e as autoridades locais, que poderão se basear nas informações obtidas no Portal para a tomada de decisões e o andamento de projetos de restauração e conservação da Mantiqueira”, ressalta o Coordenador do Plano Conservador da Mantiqueira e Secretário de Meio Ambiente de Extrema-MG, Paulo Henrique Pereira.

