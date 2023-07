Tegra se junta ao Pacto Global da ONU para impactar 2,4 milhões de pessoas

A Tegra Incorporadora tornou-se signatária do Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidades (ONU) que encoraja e impulsiona empresas a adotar práticas e políticas de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade, com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.

A adesão dá continuidade às metas ESG da companhia, também alinhadas com os ODS, e representa o alinhamento do negócio a dez princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. O Pacto Global conta com a participação de mais de 17 mil organizações em 164 países, e o Brasil tem a terceira maior rede local deste movimento, com 1,9 mil participantes.

Ações socioambientais

Denominada Cidades Regenerativas, a estratégia ESG da Tegra para 2030 considera quatro pilares: gerar impacto positivo na sociedade, zerar o balanço líquido de emissões, promover negócios transparentes e impulsionar a economia circular.

Nesta agenda, destacam-se as metas de impactar 2,4 milhões de pessoas por meio de práticas sociais, educação, cultura, capacitação, voluntariado e filantropia; de investir R$ 30 milhões em inovação; de aumentar em 15% o uso de material de fontes renováveis nas obras; além de diminuir as emissões diretas de carbono das obras em 50%, de influenciar a redução das emissões indiretas em 15% e de compensar em 110% o residual.

As práticas ESG da incorporadora estão detalhadas no relatório integrado, que considera as externalidades de sua operação em diálogo com o capital intelectual, humano, natural, financeiro e manufaturado.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Gás natural: segurança energética é vital para país em crescimento

Danilo Maeda: 100 motivos para a urgência da sustentabilidade

Unigel retoma produção de ureia automotiva em Camaçari