Tang, Halls e Oreo dão dicas de marketing para fidelizar clientes

Aumento de vendas, consolidação de marcas, fidelização do cliente, maior engajamento. Esses são só alguns dos resultados que uma promoção pode trazer para uma marca. Mesmo em um mundo cada vez mais digitalizado, a ferramenta segue fazendo parte da estratégia de marketing de grandes empresas, unificando trade, vendas e comunicação e criando uma situação de compra vantajosa para o consumidor.

Para as empresas, essas dinâmicas funcionam como uma forma de aproximarem as marcas de seu público-alvo, utilizando uma mecânica simples que estimula o consumo e o contato com os produtos, além de fazer a ligação entre diversas plataformas, do ponto de venda às digitais.

Segundo especialistas, o foco na experiência da marca com o consumidor é fundamental para o sucesso da estratégia promocional. Mais do que o valor da premiação em si, o objetivo claro — lançamento de produtos, fidelização do consumidor, captação de novos clientes, consideração de compra, entre outros — e a mensagem assertiva são importantes para mensurar o sucesso das ações.

Na Mondelez Brasil, dona das marcas Lacta e Oreo, entre outras, as promoções são parte fundamental da estratégia integrada de marketing, vendas e trade.

“É importante que o mote da promoção esteja relacionado ao posicionamento de quem está realizando a ação, ajudando a contar uma história que represente a verdade da marca. Mais do que premiar os consumidores, nós queremos nos conectar com eles e as nossas campanhas são pensadas integralmente para entregar uma mensagem que vá além do prêmio”, declara Álvaro Garcia, diretor de marketing da Mondelez Brasil.

Recentemente, a marca de biscoitos Oreo realizou a promoção “Tá na Oreo de brincar” que concedeu R$ 60 mil por semana pelo período de dois meses. A ação trazia uma dinâmica com uma roleta virtual para sortear os prêmios, estabelecendo uma conexão com o posicionamento da marca, que estimula as famílias a continuarem brincantes.

Para o executivo, este é o melhor caminho quando se deseja aderir ao formato.

“O diferencial está em criar uma narrativa que dialogue com a realidade e com o propósito da marca e que também faça sentido para a realidade do consumidor”, diz.

A Mondelez Brasil está, no momento, com duas promoções em vigência, das marcas Halls e Tang. Saiba mais:

“Halls na Boca e Grana na Mão”

A marca de balas oferece uma promoção aos seus clientes. São 20 mil lojas participantes em todo o Brasil, com sorteios de mais de R$ 300 mil em prêmios até o dia 31 de outubro. Ao comprar três produtos de qualquer sabor de Halls e cadastrar a nota fiscal no site, os consumidores concorrem a prêmios instantâneos de até R$ 500 por dia, além de sorteios semanais de R$ 10 mil e um prêmio final de R$ 100 mil.

Um dos diferenciais será o pagamento instantâneo feito via aplicativo Ame Digital, que vai premiar o vencedor logo no momento do cadastro. Além disso, a marca aposta na estratégia de segmentação para se aproximar dos públicos.

“Vamos contar com a participação de mais de 40 influenciadores representando os principais interesses dos consumidores em diferentes momentos do seu dia, como esportes, games, culinária, beleza, entre outros”, afirma o executivo.

Tang Prepara o Futuro

A marca de bebidas em pó fará sua promoção até 31 de março de 2022, e vai sortear mais de R$ 6 milhões em prêmios. Para concorrer, é preciso comprar 10 unidades de qualquer sabor Tang ou Fresh — que também pertence à companhia — e cadastrar o cupom no site da promoção.

“Tang é a marca aliada dos pais na preparação das crianças para o futuro e essa ação é uma grande oportunidade para consolidarmos esse propósito, já que através dos prêmios, apoiamos os pais nessa importante tarefa”, diz Garcia.

Esses são exemplos de marketing promocional, ou seja, ações não rotineiras que tenham um objetivo específico — do lançamento de um novo produto até mesmo a atração de novos clientes. O foco, porém, deve ser na experiência que a sua marca está proporcionando ao consumidor, oferecendo algo diferenciado para captar a sua atenção.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também