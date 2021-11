Talent chega ao Brasil utilizando marketing digital para recrutar. Conheça

Recém chegada ao Brasil, a Talent, empresa de inovação na área de recrutamento digital, já conta com oito escritórios espalhados ao redor do mundo, divididos em: Montreal (Canadá), Lausanne (Suíça), Chicago (Estados Unidos), Londres (Inglaterra), Paris (França), Amsterdam (Holanda), Medellín (Colômbia) e mais recentemente São Paulo (Brasil).

“Enxergamos na América Latina uma grande oportunidade, um mercado que ainda está conhecendo o que é e quais são os benefícios de se investir em mídia para recrutamento. Nosso propósito é mostrar que a área de aquisição de talentos possui um parceiro que traz mais inteligência ao processo, sendo capaz de medir o ROI dos investimentos e entender como os conceitos do marketing digital podem ser aplicados para a área de recrutamento e seleção”, diz o co-founder, Lucas Martinez.

Há cerca de um ano a Hrtech convidou Sebastian Dominguez para desenhar e executar toda a estratégia de expansão da América Latina, liderando a abertura do escritório em São Paulo. “Em menos de um ano fomos capazes de crescer dez vezes a receita da companhia na região e, a partir de agora, focaremos em expandir nossos serviços a mais clientes, mantendo o alto nível de atendimento e execução”, afirma Sebastian Dominguez, vice-presidente da América Latina.

Mais recentemente a companhia entendeu que o Brasil é o principal motor de crescimento da região e trouxe também Vítor Brandizzi para encabeçar a operação brasileira. “Para mim é uma grande honra fazer parte de um grupo como a Talent. É uma inspiração trabalhar com tanta gente capacitada que, globalmente, muda a forma como as empresas enxergam o recrutamento”, diz Vitor Brandizzi, Country Manager Brasil.

Ranqueada entre as 25º empresas com maior crescimento até 2021, pela Financial Times, e também sendo destaque do ranking das companhias que mais crescem no Canadá, pela The Globe and Mail, a empresa acumula mais de 970% de crescimento nos últimos três anos e obteve faturamento entre 75 e 100 milhões de dólares canadenses em 2020, esperando crescer mais de 50% neste ano.

Em estágio de Growth, a empresa, que surgiu em 2011 e até 2019 chamava-se “Neuvoo”, recebeu um investimento de CAD$ 53 milhões do fundo CDPQ e, mirando a expansão global, mudou o nome. Desde então, a companhia saiu de 194 funcionários e hoje conta com 360 colaboradores em todo o mundo, tendo mais de 60 milhões de acessos mensais na plataforma, com 54 milhões de vagas e dez milhões de empresas indexadas.

“Nossa proposta é focada 100% em performance, portanto, os objetivos definidos com o cliente são o norte para nossa entrega. Explicamos para o cliente a relação do orçamento versus resultados esperados, sendo possível escalar a entrega à medida que o cliente está confortável em investir mais, nunca ultrapassando o valor limite acordado”, declara Sebastian Dominguez, vice-presidente da América Latina.

“O nosso modelo de mídia para recrutamento é único na região. Buscamos trazer tráfego dos mais diversos canais para as vagas dos nossos clientes, consolidando em um só lugar o report e a inteligência do processo”, diz Vítor Brandizzi.

A expectativa da empresa é continuar o crescimento acelerado na região, lançando novos produtos e atendendo companhias de diferentes tamanhos e setores.

“Se olharmos há dez anos, as empresas engatinhavam na estratégia de marketing digital. Hoje este é um mercado muito mais consolidado e toda empresa, seja ela pequena, média ou grande, tem algum tipo de estratégia digital. O mesmo ocorrerá com a mídia para recrutamento, então temos um potencial gigantesco”, afirma Sebastian.

