SXSW 2024: FSB Holding e Bússola lançam e-book gratuito com os principais destaques do evento

"A incerteza está dominando nossos líderes. Quando eu converso com CEOs, com times estratégicos, o que mais ouço é que estão com medo". Esta foi só uma das percepções compartilhadas pela futurista Amy Webb com o público do principal palco da SXSW.

Uma das principais razões para esse amedrontamento diz respeito à velocidade com que a tecnologia avança no mundo todo. Ian Beacraft, CEO da Signal & Cipher, conseguiu sintetizar bem esse fenômeno. Ele prevê que "a cada cinco anos, vamos viver transformações tecnológicas que hoje demoram cem anos para acontecer".

A consequência disso? Uma mudança radical no modelo de sociedade que conhecemos, na forma como nos relacionamos, na maneira como consumimos. E, inevitavelmente, as marcas precisam se preparar, se posicionar para a nova realidade – que não é uma possibilidade, e sim um fato que, em questão de tempo, vai passar a fazer parte das nossas vidas.

A FSB Holding, em parceria com a Bússola, preparou então um e-book gratuito para você ficar por dentro das principais discussões que emergiram no evento que reuniu algumas das mentes mais brilhantes do mundo.

De tudo o que foi dito em três mil palestras dadas ao longo de nove dias de evento, o que de fato importa? Tudo reunido em textos com linguagem fácil, objetiva, indo direto ao que importa e com a curadoria de um time especialista em tecnologia e inovações de mercado.

Boa leitura!

