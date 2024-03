SXSW 2024: líderes empresariais brasileiros explicam por que o evento é importante

Nove dias, três mil palestras. O gigantismo da SXSW 2024 é compatível com a quantidade de inovações pipocando ao redor do mundo — e com o número de discussões provocadas por essas novidades. Líderes empresariais de vários cantos do mundo foram conferir e participar dos debates sobre o que o futuro nos reserva na tecnologia e na economia criativa. Entre os participantes, muitos brasileiros.

A Bússola foi ouvir alguns executivos daqui que foram para o evento para entender qual é a importância do festival, que assuntos mais chamaram a atenção de cada um e de que forma as discussões lá podem ser aplicadas em suas respectivas áreas de atuação.

Vivian Zwir, diretora de marketing do Grupo Casas Bahia

“O evento representa uma oportunidade única para absorvermos as últimas tendências em tecnologia, estratégias de engajamento digital e inovações em experiência do consumidor.

Estamos particularmente interessados nas sessões que exploram o uso de inteligência artificial e big data para personalizar a jornada de compra, bem como nas discussões sobre sustentabilidade e responsabilidade social, temas cada vez mais relevantes para nossa marca.

Planejamos integrar os insights e aprendizados adquiridos no SXSW para enriquecer nossas estratégias de marketing, visando oferecer aos nossos clientes experiências mais ricas, personalizadas e alinhadas com os valores contemporâneos."

Renata Feltrin, diretora executiva LATAM da CI&T

"Não é à toa que, em 2024, a IA ganha uma trilha específica no SXSW e isso por si só já captura muito da minha atenção e empolgação para o evento. Dentre muitos, destaco dois nomes que aposto serem bate-papos imperdíveis, que valerão a espera.

O primeiro nome é Ray Kurzweil, que é uma figura icônica no mundo da tecnologia e inovação, nada mais nada menos que o principal pesquisador e visionário de IA do Google, e deve trazer as suas previsões surpreendentemente precisas sobre o futuro da IA, da computação e como essas tecnologias influenciam e moldam o nosso futuro. Kurzweil não apenas entende sobre o que já existe, mas também tem uma visão profunda e abrangente sobre como elas evoluirão e impactarão o futuro. Estarei na primeira fila para com a expectativa de ampliar horizontes, sair com reflexões profundas e provocada para interagir com as inovações que definirão o amanhã.

O segundo é Scott Galloway, professor da NYU Stern School of Business, autor e empreendedor conhecido por sua franqueza, por seus insights profundos sobre tecnologia, marketing e economia, e famoso por sua capacidade de decifrar tendências complexas e prever transformações no mercado. Sou Fã de Scott, li seus livros "The Four" e "A Álgebra da Felicidade" e acompanho a sua newsletter semanal.

No cenário atual, onde a IA está remodelando indústrias e comportamentos sociais, não dá pra perder a chance de ouvir a perspectiva de Galloway sobre como as empresas e os indivíduos podem navegar nesse novo terreno e o seu olhar crítico sobre o impacto da tecnologia na sociedade, na economia e na educação, além dos desafios e oportunidades que surgem disso".

Marina Cirelli, diretora de marketing, comunicação e ESG da Vivara

"Por ser o principal evento no mundo que traz futurismo e dita as tendências futuras, bem como uma das maiores plataformas de discussão de branding, criação e inovação, é muito importante estarmos lá como marca para absorver este conteúdo e desdobrar de forma estratégica.

Pela relevância que o SXSW tem no mundo, muitas marcas americanas e/ou que querem atingir esse mercado, têm direcionado seus esforços de lançamento de produto e ativações especiais de marca durante o evento, assim como fazem no Super Bowl, e este é também um grande motivo de vivenciar estas experiências e aprendizado".

Leonardo Chebly, CEO da NEOOH

“O SXSW é um marco global no calendário da inovação. Esta é a minha primeira participação, já Ricardo Marques traz a experiência de edições anteriores, garantindo que estaremos bem preparados para mergulhar nas últimas tendências da tecnologia e inovação.

A NEOOH se orgulha de ser reconhecida como a empresa mais inovadora em out of home no Brasil. Estar no SXSW nos permite absorver conhecimentos avançados e insights, que são imediatamente aplicados em nossa missão de aperfeiçoar constantemente nossa empresa e plataforma de comunicação, deixando-a cada vez mais dinâmica e interativa”.

Marcelo Barros, Chief Knowledge Officer da CNA

"Há muito tempo, o CNA é reconhecido pelo pioneirismo com que aborda a prática educacional. Isso deve-se, sobretudo, a sempre procurarmos novas fontes de referências e conhecimento em diversas áreas. Assim, entendemos que o SXSW Edu – em que teremos nossa primeira participação – soma-se a várias outras oportunidades que buscamos para ampliar nosso repertório de respostas para as necessidades do nosso público.

Esperamos encontrar lá ideias criativas como, por exemplo, os melhores usos da inteligência artificial; o crescimento das comunidades de prática; os desafios de diversidade, equidade e inclusão; o surgimento de novas metodologias integrativas etc. Enfim, aquilo que nos permita construir um amanhã melhor para as centenas de comunidades em que atuamos".

⁠Andre Svartman, Head de Marketing, CRM e CX do Grupo DPSP

“Como um dos mais importantes eventos do mundo quando falamos em tendências e inovação, o SXSW possui relevância cada vez maior para diferentes setores da economia global. Acredito que estar mergulhado num ambiente como esse irá permitir que eu possa tangibilizar, aprofundar e, acima de tudo, transportar para o mundo real as ideias e conceitos que serão debatidos nos nove dias do evento”.

