Supermed apresenta nova operadora de saúde em sua carteira

A Supermed, administradora de benefícios, anunciou recentemente, em festa realizada no Vivo Rio para as principais lideranças do setor de saúde, corretores e operadoras parceiras, as novidades da empresa para 2023. No evento, a empresa premiou os corretores campeões de 2022 e anunciou a chegada de uma nova operadora em sua carteira, a Unimed Federação do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), plano que passará a ser comercializado com os demais que já fazem parte do portfólio da Supermed, entre eles, Golden Cross, Unimed Rio, Assim Saúde, Amil e GNDI.

A campanha de impulsionamento de vendas do ano passado tinha como tema o slogan “Tá Dominado”. No encontro deste ano, a empresa distribuiu aos vencedores de 2022, mais de meio milhão em prêmios, entre os quais, viagem para Maldivas, iPhones, bicicletas elétricas, estadia no Club Med, além de prêmios em dinheiro, de até R$ 50 mil reais para os corretores que mais se destacaram. A Supermed também anunciou no evento a campanha de prêmios para 2023.

“Em meio a tantas dificuldades no setor da saúde, seguimos resilientes e confiantes. O nosso propósito é seguir crescendo para entregarmos saúde de qualidade, eficiência e excelente atendimento aos nossos clientes”, declara Levi Netto, Vice-Presidente da Supermed.

Além do evento, que contou com show da cantora Ludmilla, do DJ Felipe Mar e outras atrações, a empresa mostrou aos convidados o mote da campanha deste ano, intitulada de “Tudo Nosso”, que ficará vigente de março a dezembro de 2023, e também destacará os principais vendedores do ano. “O anúncio do pacote de prêmios que inclui uma viagem para Bora Bora com acompanhante em sistema all inclusive, premiação mensal em dinheiro para os corretores com maior número de vendas nas campanhas, camarote na Sapucaí para o carnaval de 2024, entre outros prêmios, foram feitos durante a festividade”, afirma Levi. Para participar, os profissionais realizam a sua inscrição no próprio aplicativo da Supermed.

Com quase dois anos de existência, a Supermed tem por objetivo ser uma alternativa no mercado de planos de saúde coletivos por adesão. “A missão da Supermed é aumentar a acessibilidade dos brasileiros ao mercado de saúde suplementar, por meio de alguns diferenciais e, sobretudo, com melhor custo benefício, por meio de uma interface rápida, digital e eficiente, que nos permite praticar valores mais acessíveis e competitivos para os clientes”, diz Levi.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também