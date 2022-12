Startup liderada exclusivamente por mulheres se destaca em ranking global

A CB Insights nomeou a Bloom Care, plataforma de cuidado inteligente que transforma a forma como empresas cuidam da saúde feminina e familiar de seus colaboradores, na sua 4ª edição anual do Digital Health 150. A lista apresenta as 150 empresas privadas de saúde digital mais promissoras de 2022.

"Desde reimaginar o atendimento clínico até alavancar tecnologias como AR/VR para melhorar o treinamento cirúrgico, os vencedores do Digital Health 150 deste ano estão transformando o futuro da saúde com tecnologia digital", afirma Brian Lee, vice-presidente sênior da Unidade de Inteligência da CB Insights. “Este grupo cada vez mais global, representando mais de 18 países em cinco continentes, não está apenas gerando melhores resultados para os pacientes, mas também tornando os cuidados de saúde mais acessíveis. Estamos entusiasmados em acompanhar o impacto significativo e o sucesso contínuo dos vencedores deste ano.”

A Bloom Care funciona no modelo B2B e tem entre seus clientes empresas como Sanofi, Grupo Astra, Olist e Memed. Os contratos assinados até hoje representam um universo de mais de 30 mil vidas - um crescimento de 5 vezes em relação ao ano passado. Colaboradores de empresas que oferecem a plataforma Bloom têm acesso ilimitado a conteúdos exclusivos de saúde e bem-estar, chat sob demanda com profissionais de saúde, telemedicina especializada, além de planos de cuidado personalizados para Planejamento Familiar, Fertilidade, Gravidez, Licença Parental, Parentalidade, Saúde Mental e Saúde da Mulher.

“Neste último ano demonstramos que as empresas mais inovadoras entenderam o retorno que este apoio trás. Medimos resultados como redução de idas ao pronto atendimento, redução na busca por especialistas do plano de saúde, entre outros. Além disso, validamos que um modelo de cuidado para uma população específica gera o engajamento necessário para melhores desfechos clínicos e redução de custos que toda empresa busca”, diz Roberta Sotomaior, Co-fundadora e CEO da Bloom

Sobre a importância desse reconhecimento, Roberta destaca o trabalho de transformação que a femtech vem promovendo. “Estamos reconstruindo a forma como mulheres e famílias acessam e experienciam o cuidado em saúde no Brasil. Unimos tecnologia de ponta, interoperabilidade de dados e a visão e liderança de um time brilhante, que realmente se importa”, afirma Roberta. “Preenchemos as lacunas e consertamos as falhas dessa jornada que sempre foi extremamente fragmentada, cara e negligenciada, para consolidar um caminho claro para um cuidado conveniente, continuado, eficaz e amado por quem usa. É uma honra enorme para a Bloom receber esse reconhecimento da CB Insights, reforçando a certeza de que estamos no caminho certo”, explica a executiva.

A empresa de análise CB Insights avaliou mais de 13 mil empresas privadas e selecionou as 150 mais relevantes. Elas foram escolhidas com base em fatores como pesquisa e desenvolvimento, potencial de mercado, clientes, perfil de investidores e inovação tecnológica.

