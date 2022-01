Simplifique a rotina financeira da sua empresa com a Transfeera

Fundada em 2017, a fintech Transfeera surgiu com a missão de simplificar transações financeiras e oferecer economia às empresas que realizam pagamentos, sejam eles como TED, DOC ou, desde 2020, Pix. Atualmente, a fintech oferece duas soluções: a ContaTransfeera, plataforma de gestão de pagamentos e recebimentos; e a ContaCerta, solução de inteligência para validação de dados bancários que evita erros nas transações.

A empresa nasceu em Joinville, Santa Catarina, a partir de três fundadores: Guilherme Verdasca, CEO; Fernando Nunes, CMO e responsável por estruturar as áreas de Marketing e de Vendas e Rafael Negherbon, CTO e à frente de todo o processo de gestão e estruturação de time de Engenharia, cibersegurança e meios de pagamento.

“Depois de participar do programa de aceleração, entendemos que existia uma carência de serviços financeiros voltados às empresas”, declara Guilherme Verdasca, CEO da fintech.

Com a ContaTransfeera, a fintech ajuda as empresas a reduzirem os custos operacionais com pagamentos, automatizando as transações em TED, DOC e Pix, e possibilitando também o pagamento de boletos. A plataforma oferece ainda a opção de recebimentos pelo Pix, sendo possível gerar QR codes e realizar o processo de cobrança automatizado, recebendo o dinheiro por meio da Transfeera.

Companhias como Monetizze, Zé Delivery, Vakinha e aiqfome utilizam a ContaTransfeera para facilitar rotinas de pagamentos e organizar todas suas operações de transferências em um único lugar.

“Dessa maneira, além das empresas não perderem tempo administrando contas em diversos bancos, com o uso da tecnologia é possível evitar erros e retrabalho nesse processo financeiro”, diz o CEO.

Focada em validar contas bancárias, a segunda solução criada pela Transfeera foi a ContaCerta, que serve como método de prevenção de transações equivocadas. Com esse produto, a fintech ajuda empresas como Enjoei, B2W, Loft, Paygo, Shopee e Ifood a terem um processo de pagamentos sem erros. O Ifood, por exemplo, utiliza a ferramenta para validar as contas dos entregadores que trabalham para o aplicativo. Por meio de micro depósitos, a fintech certifica se todos os dados que foram passados estão corretos e corrige possíveis erros de preenchimento.

O mais novo lançamento da Transfeera foi a funcionalidade de recebimento dentro da ContaTransfeera, até então a solução era voltada exclusivamente para realizar pagamentos, porém, com a chegada do Pix foi possível expandir o produto para realizar recebimentos. Seguindo o mesmo propósito do Pix, é possível receber transferências 24 horas por dia, sete dias por semana.

A marca participou das últimas duas edições (2020 e 2021) do programa Scale-Up da Endeavor e, em 2020, recebeu aporte de R$3 milhões, liderado pelo Goodz Capital e com a participação de Bossa Nova Investimentos, Honey Island e Curitiba Angels.

“No ano passado mais do que dobramos de tamanho. Recebemos um aporte expressivo, investimos em tecnologia e na experiência da plataforma. E, para seguir expandindo, vislumbramos uma nova rodada de investimentos em 2022”, afirma Verdasca.

