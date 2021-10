Setor de serviços puxa aumento de aluguel corporativo em SP

O setor de serviços foi predominante nas novas locações de edifícios corporativos no terceiro trimestre, em São Paulo, especialmente do segmento financeiro/investimentos, tecnologia e jurídico, com destaque também para o setor de comércio (e-commerce). O volume de transações no período atingiu 80 mil m², um crescimento de 13% em relação ao trimestre anterior, segundo o último levantamento da consultoria imobiliária Newmark.

“A absorção bruta foi a maior registrada desde o 4º trimestre de 2019 e indica a uma retomada mais consistente do mercado”, afirma Mariana Hanania, diretora de Pesquisa e Inteligência de Mercado da Newmark. A pesquisa aponta que 12 das 14 regiões da cidade pesquisadas registraram negociações durante o terceiro trimestre.

A Faria Lima foi responsável por 34% do volume total de novas ocupações, seguida pela Berrini, com 22%. A região recebeu os empreendimentos comerciais de alto padrão mais modernos e tecnológicos do mercado nos últimos meses e, por ser sempre uma das regiões mais demandas da capital paulista, tende a ter seus espaços ocupados rapidamente, explica Mariana.

