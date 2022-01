Saiba equilibrar hard e soft skills e tenha sucesso na sua carreira

Por Michel Rochat*

Leal às minhas origens, muitas vezes comparo o mundo da educação com o complexo mecanismo de um relógio suíço. De fato, precisão e técnica são componentes necessários para a criação de relógios de alta qualidade, mas não são nada sem o complemento da alma, uma história e valores fortes. Na minha opinião, o mesmo acontece no mundo da educação e ainda mais no mundo da educação dupla ou experimental: você tem que saber ensinar soft e hard skills. Esses dois conjuntos de habilidades são inseparáveis se quisermos acompanhar gerações de alunos em um ambiente de cuidado e satisfazer suas aspirações em um mundo que continua mudando.

Esse foco na importância das soft skills certamente cresceu nos últimos anos e continuará assim à medida que nos aproximamos de 2030. A covid-19 tem desempenhado um papel importante na aceleração da transformação digital de muitas indústrias, aumentando ainda mais essa mudança nas soft skills.

Então, como os graduados podem se preparar melhor para serem bem-sucedidos neste mercado em constante mudança? Certamente o segredo está na escolha de um programa de educação dentro de um campo de estudo escolhido que equilibre a importância tanto das hard skills quanto das soft skills.

Tradicionalmente, as pessoas buscavam a educação formal para obter hard skills (conhecimento técnico ou habilidades relacionadas ao trabalho que podem ser medidas) necessárias para ter sucesso em um determinado trabalho ou indústria. Agora, para ser bem-sucedido, soft skills jogam e igualam, se não maior, papel no sucesso da carreira.

As soft skills, também chamadas de habilidades transferíveis, são aquelas habilidades que são úteis e relevantes para uma variedade de campos e são muito mais difíceis de medir ou quantificar. Habilidades transferíveis são a combinação de várias habilidades (consciência cultural, habilidades de networking, habilidades sociais, habilidades de comunicação, atendimento ao cliente, etc.) misturadas com inteligência social e emocional. De acordo com o Relatório futuro dos empregos do Fórum Econômico Mundial 2020, as seis primeiras habilidades de soft e hard skills emergentes são habilidades transferíveis: pensamento analítico & inovação, estratégias de aprendizagem & aprendizado ativo, resolução complexa de problemas, pensamento crítico & análise, e liderança & influência social.

À medida que a importância para as soft skills aumenta, vários estudos destacam que continua a haver uma incompatibilidade de habilidades entre os graduados e o mercado de trabalho. Por exemplo, o Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional afirmou em seu relatório que, quatro em cada dez empregadores da União Europeia tiveram dificuldade em encontrar pessoas com as habilidades certas. Isso sugere que as universidades simplesmente não estão oferecendo aos alunos a oportunidade de incorporar o aprendizado de soft skills enquanto eles seguem seus campos de estudo escolhidos?

Se os alunos têm o objetivo de ter sucesso no mercado de trabalho atual e futuro, então as instituições de ensino precisam fechar a lacuna de habilidades adaptando seus currículos e criando um ambiente de aprendizagem atencioso que permita aos alunos desenvolver suas soft skills. Um equilíbrio entre ensinar hard skills e soft skills é imperativo para que os alunos sejam realmente apoiados. O objetivo é garantir que os graduados sejam empregáveis saindo de seus estudos, e igualmente ter as habilidades certas para ter uma carreira de sucesso a longo prazo, independente do caminho e carreira que escolherem.

Incorporando soft skills nos programas de educação

Mas é possível integrar soft skills em qualquer programa de educação? Na EHL Ecole hôtelière de Lausanne, pioneira na educação hoteleira desde 1893 e hoje considerada embaixadora da tradicional hospitalidade suíça, as soft skills fazem parte do DNA da e parte integrante do currículo por meio dos programas de educação dupla, que se concentram em um modelo de educação experiencial onde sensibilidade cultural, habilidades de liderança e apreço pela aprendizagem ao longo da vida são apenas algumas das soft skills instiladas em nossos alunos.

Hospitalidade é primordialmente sobre as pessoas. Trata-se de fornecer a um cliente um excelente serviço e com uma experiência única e memorável. Além das hard skills (por exemplo, gerenciamento de projetos, marketing, contabilidade, finanças, etc.) necessárias na indústria da hospitalidade, a satisfação do cliente requer soft skills altamente demandadas e inteligência emocional.

Para ajudar os alunos a se destacarem como profissionais, é necessário oferecer a eles um ambiente de aprendizagem adequado e atencioso para incitar o desenvolvimento de soft skills. Isso inclui uma excelente relação aluno-professor; oficinas de atenção plena; uma infinidade de projetos de grupo; aconselhamento espiritual e psicológico, para citar apenas algumas das maneiras como o aprendizado de habilidades suaves é incorporado na vida cotidiana de nossos alunos. Oferecer uma abordagem holística para a educação, não apenas com foco na aprendizagem em sala de aula, mas também em uma experiência aprimorada no campus e através de atividades extracurriculares. Ser uma “escola da vida”, construída em torno da experiência dos alunos, que defende a benevolência diariamente, para que todos possam evoluir em um ambiente de cuidado.

Hoje, a hospitalidade é um termo genérico, que inclui todos os setores onde a satisfação do cliente é fundamental. Assim, essas soft skills adquiridas na jornada de aprendizagem da gestão da hospitalidade são transferíveis para muitas indústrias diferentes. Enquanto muitos graduados da EHL ainda exercem carreiras em setores tradicionais de hotelaria, cerca de metade deles trabalha em outras indústrias (por exemplo, finanças, imóveis, luxo, consultoria, entre outros) prestando excelência nos serviços aos clientes. A excelência no futuro será definida pela qualidade das interações humanas, o que explica por que outras indústrias estão recrutando ativamente graduados em hospitalidade.

Assim, uma melhor compreensão do papel das soft skills na garantia do sucesso de carreira a longo prazo para os graduados precisa ser refletida na abordagem tomada pelas instituições de ensino na construção de um ambiente de aprendizagem atencioso e seus programas acadêmicos. Um programa de educação experimental prepara os alunos a entrar em um mercado em constante mudança e apoiá-los em seu sucesso de carreira a longo prazo, quer eles escolham permanecer em uma indústria ou se mudar. Em última análise, equipara-os com as habilidades necessárias para realizar seus sonhos, sejam eles quais forem.

*Michel Rochat é CEO do EHL Group, que engloba a EHL Ecole hôtelière de Lausanne, primeira escola de gestão de hospitalidade do mundo que fornece programas de graduação e pós-graduação em seus campus em Lausanne, Cingapura e Chur-Passugg, a EHL Swiss School of Tourism and Hospitality, faculdade de gestão de hospitalidade para especialistas em hotéis, e a EHL Advisory Services, a maior empresa suíça de consultoria em hospitalidade.

