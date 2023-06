Semana do Meio Ambiente: o que as empresas estão fazendo pela sustentabilidade?

A Semana Nacional do Meio Ambiente é celebrada na primeira semana do mês de junho, tendo como objetivo conscientizar a sociedade quanto aos problemas ambientais e a importância da preservação dos recursos naturais. A semana foi decretada em lei, nº 86.028, em 1981,em função do dia 5 de junho, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A reflexão sobre o impacto causado ao meio ambiente vem ganhando cada vez mais adeptos, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) feita em 2022, que apontou que cerca de 74% dos consumidores brasileiros afirmaram adotar hábitos ambientalmente sustentáveis. Com essa demanda de mercado, as empresas têm optado por criar e promover alternativas que sejam benéficas para o meio ambiente e para o público.

Confira iniciativas focadas em sustentabilidade criadas por algumas empresas no Brasil.

Ecoa e Petlove: primeiro tapete biodegradável e zero plástico do Brasil

Estima-se que em 2022 o consumo de tapetes higiênicos no Brasil foi de aproximadamente 2 milhões unidades, o equivalente a área de 115 Maracanãs de resíduo plástico. Esse cenário tem gerado um intenso debate na cadeia produtiva sobre como amenizar o impacto ambiental. Pensando nisso, e em linha com a estratégia da Petlove em ser uma empresa que gera impacto positivo no mundo, a companhia traz com exclusividade para o portfólio a Ecoa, marca nacional dedicada a produtos sustentáveis para pets, com uma inovação pioneira: o primeiro tapete biodegradável e zero plástico do Brasil.

O novo produto conta com uma composição especial, na qual os insumos plásticos foram substituídos por papel e celulose provenientes de manejo florestal sustentável – materiais renováveis e biodegradáveis que auxiliam na rápida decomposição, sem afetar o tempo de vida útil e funcionalidade do produto. Com isso, após o descarte, o tapete leva apenas seis meses para se decompor, enquanto um similar convencional pode durar até 400 anos em um aterro sanitário.

Além disso, o tapete Ecoa reduz em mais de 30% a emissão de gases de efeito estufa (CO²) em relação aos produtos semelhantes. Em relação ao restante emitido, há uma compensação com créditos de carbono (REDD+) no que diz respeito à promoção de iniciativas de proteção do desmatamento florestal, se tornando o primeiro tapete higiênico carbono neutro do Brasil. O produto também possui uma alta absorção e performance, barreira impermeável antivazamento e ainda uma solução não poluente que combate o mau cheiro.

Natural One: primeira garrafa plástica em PET PCR no setor de sucos

A Natural One – marca líder de sucos 100% naturais e que acaba de estrear na categoria de bebidas vegetais à base de aveia (popularmente conhecidos como leites vegetais) – faz o envase de parte de seu portfólio em embalagem em plástico 100% reciclado (ou seja, fabricado a partir do material já utilizado e descartado em diferentes aplicações), a garrafa em PET PCR (resina pós-consumo reciclada), lançada no primeiro semestre de 2022 em uma parceria entre a foodtech e a Valgroup, uma das maiores produtoras, transformadoras e recicladoras de plástico no mundo.

Tornando-se a pioneira do setor de sucos naturais a adotar a solução, a Natural One investiu R$ 2,4 milhões em pesquisas, desenvolvimento e implementação destas embalagens. A utilização do PET PCR terá como impacto positivo no meio ambiente a retirada de circulação de 40 mil toneladas de plástico virgem da cadeia produtiva da empresa de sucos nos próximos 5 anos. Para o mesmo período, a empresa – que tem como um de seus pilares a busca constante pela sustentabilidade em toda sua cadeia produtiva – prevê que todo seu portfólio seja envasado com o material, além do desenvolvimento de rótulos e tampas 100% reciclados.

Mondelēz Brasil: programa Cocoa Life fomenta inovação na cadeia produtiva

Dona de marcas icônicas como Lacta, Bis, Club Social e Tang, a Mondelēz Brasil persegue a meta de ser autossuficiente em seu principal insumo, o cacau, até 2025. Para isso, a companhia investe, há quase uma década, em pesquisa e inovação para o cultivo sustentável por meio do programa Cocoa Life.

A proposta é gerar valor na cadeia de suprimento do cacau de forma próspera e integrada. Esse resultado passa por iniciativas de desenvolvimento sustentável que impactam as comunidades agrícolas, os parceiros de negócio, os setores público e privado, e a sociedade como um todo.

Por isso, a Mondelēz Brasil financia uma linha de pesquisa focada na renovação do Cacau Brasileiro. Desenvolvida pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus (BA), o Renova Cacau, desenvolve técnicas de manejo que sejam capazes de aumentar a produtividade, a rentabilidade do agricultor e a conservação das florestas.

Todo o conhecimento científico produzido na academia, é imediatamente testado e colocado em prática no campo, beneficiando não apenas as propriedades vinculadas ao Cocoa Life, mas o setor como um todo. Atualmente, o programa atende 1.869 agricultores distribuídos em mais de 30 mil hectares de produção responsável no Pará, Espírito Santo e Bahia.

Litoral Norte de SP: Verdescola inicia reflorestamento de áreas devastadas

A recuperação das áreas devastadas pelas chuvas na Costa Sul de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, será lenta e gradual. Porém, o primeiro passo será dado em breve, com o apoio de educadores e alunos do Instituto Verdescola. Na Semana do Meio Ambiente, comemorada entre 5 e 7 de junho na Instituição, haverá uma dispersão de sementes com estilingues e uma catapulta construída durante as aulas, na ONG.

Serão cinco mil sementes de juçara, aroeira, embaúba, ipê e mungulu, espécies indicadas para a restauração ecológica na região, distribuídas pelas áreas devastadas. A ideia, segundo os educadores, é repovoar as áreas que foram afetadas pela grande quantidade de chuva do dia 19 de fevereiro deste ano.A catapulta, feita de madeira de eucalipto, cordas e parafusos, levou dois meses para ser construída, com apoio dos alunos do 8º ano, que têm entre 12 e 14 anos. A estimativa é de que as espécies levem de 10 a 12 anos para atingir a vida adulta. Até lá, o acompanhamento do crescimento fará parte do cronograma das aulas de Meio Ambiente do Instituto Verdescola.

Semana do Meio Ambiente: A catapulta de sementes é apenas uma das diversas atividades da Semana do Meio Ambiente, do Instituto Verdescola. Além do início do reflorestamento da Vila Sahy, o Verdescola promove palestras, oficinas, visitas guiadas, saídas a campo, gincana, rodas de conversa, show de talentos e arrecadação de recicláveis, óleo e pilha. O evento é voltado para alunos da Instituição.

Escolha inteligente: Ambev mostra que garrafas retornáveis são a melhor opção

Garrafas retornáveis de vidro oferecem muitos benefícios em termos de sustentabilidade ambiental e economia para quem consome. Ao escolher as garrafas retornáveis, o consumidor paga apenas pelo líquido, economizando em sua compra, e também ajudando o meio ambiente, porque a garrafa vai e volta diversas vezes, gerando menos lixo.

Com o objetivo de ter 100% dos seus produtos em garrafas retornáveis ou que sejam feitas, em sua maioria, de conteúdo reciclado, até 2025, a companhia incentiva a cultura do retornável no Brasil mostrando os benefícios de economia e sustentabilidade dessa escolha.

Com as retornáveis, em alguns casos o consumidor chega a ter até 10% de economia no valor pago pela cerveja em comparação com embalagens descartáveis. Além disso, a empresa vem aumentando a disponibilidade de vasilhame no mercado, visando atrair novos consumidores.

As garrafas podem ser adquiridas em pontos de vendas parceiros, que estão presentes em todo Brasil. E, para quem prefere não sair de casa, é possível pedir as retornáveis pelo Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas da Ambev, que também se encarrega da logística reversa, levando de volta o vasilhame vazio.

Brado oferece calculadora de emissões evitadas de CO2 com transporte multimodal

Especializada na logística multimodal, combinando o transporte de cargas em trens nos trajetos longos e em caminhões nos trechos curtos, a Brado desenvolveu uma calculadora de emissões de CO2: o Green Log. Na ferramenta online, é possível calcular as emissões evitadas com a adoção das soluções da empresa em comparação com o transporte estritamente rodoviário.

Os números registrados entre maio de 2022 a abril deste ano apontam que os clientes da Brado deixaram de gerar mais de 287 mil toneladas de gás carbônico. O CO2 evitado equivale à emissão anual de mais de 62 mil automóveis e seriam necessárias 2 milhões de árvores para absorver todo esse carbono.

Todos os clientes e interessados em transportar com a empresa podem acessar o site http://www.brado.com.br e calcular quanto a multimodalidade é capaz de reduzir as emissões de gases no transporte de seus produtos.

Ultracargo desenvolve método que economiza 94% de água na lavagem de tanques de armazenamento

A limpeza da fachada de um prédio administrativo se tornou a inspiração para um novo método de limpeza externa de tanques de armazenagem de granéis líquidos. A inovação reduz o consumo de água de mil litros por hora para apenas 80 litros, elimina a geração de resíduos e traz mais segurança ao permitir que a operação seja conduzida do solo – quando antes era realizada por pessoas suspensas em rapel. A novidade foi desenvolvida no terminal da Ultracargo no Porto de Santos (SP) e recentemente começou a ser aplicada no Terminal de Suape (PE). O diretor de Operações da empresa, Leopoldo Gimenes, explica que, ao pesquisar um método para limpar uma fachada de prédio em um espaço estreito, a empresa descobriu uma técnica que poderia ser adaptada para a lavagem de tanques de armazenagem.

O método tradicional envolve um jato que despeja mil litros de água por hora, o que soma cerca de 40 mil litros gastos para lavar um tanque. A água, misturada a detergente industrial, precisa ser recolhida e tratada por empresa especializada ao final do processo. Um trabalho que necessita de quatro profissionais capacitados, envolve atividade em altura e leva cerca de 40 horas para ser concluído. Já no novo método, o trabalho pode ser realizado do solo, o que representa um ganho importante em segurança, e pode ser executado por apenas duas pessoas. Um extensor emite uma névoa de água desmineralizada - que age como detergente – misturada a uma pequena quantidade de cloro. Uma escova completa o trabalho, gastando apenas 80 litros de água, que evapora rapidamente, não havendo geração de resíduos. A mudança tem ainda o potencial de gerar uma economia de R$ 2,5 milhões ao ano nos terminais da empresa.

A Ultracargo também acaba de lançar as suas Metas ESG para 2030. A evolução dos compromissos pode ser acompanhada em um painel de indicadores.

Kraft Heinz investe em iniciativas ESG

A Kraft Heinz, dona das marcas Heinz, Hemmer, Quero e BR Spices no Brasil, passou a integrar, recentemente, o Pacto Global da ONU no Brasil e seus grupos de discussões sobre Direitos Humanos, Agro Sustentável, Água e Oceano e Comunicar e Engajar. Com meta de chegar a 100% de suas embalagens recicláveis até 2025, a empresa fabrica desde setembro do ano passado embalagens com 30% de plástico reciclável, feito com resina de origem reciclável, o que impacta na diminuição de 700 toneladas de resina virgem por ano. Por fim a companhia, realizou nos primeiros 3 meses do ano a doação de mais de 237 toneladas de alimentos para Brasil e países da américa latina como México e Chile.

Banca de advogados: /asbz recebe a certificação B

O /asbz recebeu em janeiro sua certificação de Empresa B, o que o tornou o primeiro escritório de advocacia do país, de sua categoria, a ingressar na comunidade global de líderes que tem um olhar para a construção de um sistema econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo para as pessoas e para o planeta. Desta forma, o /asbz agora ingressa em uma comunidade de líderes mundiais, composta por mais de 6 mil empresas pelo mundo.

A importância desse sistema está em promover uma mudança de mentalidade e práticas empresariais, incentivando o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade ambiental. O reconhecimento chancela que todas as Empresas B usam os lucros e o crescimento como um meio de força para o bem: geração do triplo impacto positivo para seus funcionários, comunidades e meio ambiente. Neste caminho, a agenda de ESG do /asbz vem se consolidando cada vez mais nos últimos anos, de modo que o escritório reforça seu compromisso com o meio ambiente e a sociedade como um todo. A Certificação como Empresa B é administrada por Analistas de Padrões do B Lab, entidade sem fins lucrativos, fundada em 2006 nos Estados Unidos com a visão de que um dia todas as empresas competirão para serem as melhores para o mundo.

Whirlpool atinge a marca Zero Resíduos para Aterro em todas as unidades no mundo

A fabricante de eletrodomésticos tem um forte compromisso com a agenda ESG há mais de 60 anos. Entre as últimas conquistas, todas as Unidades no mundo atingiram a meta de Zero Resíduos para Aterro. As plantas do Brasil, localizadas em Rio Claro (SP), Manaus (AM) e Joinville (SC) foram as primeiras a alcançar essa meta, em 2015. A companhia reforça o comprometimento de ser Net Zero em todas as suas operações no mundo até 2030.

Também no Brasil, além de Zero Resíduos para Aterro, a Whirlpool converteu 100% do consumo para energia limpa e certificada em suas Unidades, e atingiu a marca de 98% de recirculação de água utilizada no processo produtivo.

As fábricas preservam as áreas verdes e a biodiversidade em seus entornos - mais de 30% são compostas por áreas de mata em 3 dos principais biomas brasileiros: Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia, com mais de 1.370 espécies de animais.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

João Zanocelo: Quem é o profissional do futuro?

7 tecnologias para alavancar o setor industrial no Brasil

Oxygea abre inscrições de seu primeiro programa de aceleração