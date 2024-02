Por que o setor de alimentos é carro-chefe na criação de empregos na indústria de transformação

A indústria de alimentos continua sendo uma das principais empregadoras do país. Em 2023, o setor gerou 70 mil novos postos de trabalho diretos e formais – alta de 3,7% na comparação com o ano anterior, com 58,6 mil.

De acordo com os dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA):

Com o aumento, o número de trabalhadores diretos chegou a 1,97 milhão.

Os postos correspondem a 67% do total gerado pela indústria de transformação

Como a indústria de alimentos gerou tantas vagas?

Para o presidente executivo da ABIA, João Dornellas, o resultado expressivo pode ser explicado pelo aumento de 5,1% da produção de alimentos, somando, no total, 271 milhões de toneladas.

Ele acredita que “o aumento significativo reflete os esforços do setor em impulsionar o crescimento e a competitividade. Estamos comprometidos em ampliar o espaço, pois a capacidade utilizada hoje é de 75%”, completa Dornellas.

Resultados na economia

A indústria de alimentos faturou R$ 1,161 trilhão em 2023.

Resultado é 7,2% acima do apurado no ano anterior (em termos nominais), acompanhando o crescimento das vendas para o varejo e food service e, também, das exportações.

O volume corresponde a 10,8% PIB nacional . do

Deste total, R$ 851 bilhões vieram das vendas no mercado interno e R$ 310 bilhões das exportações.

Alívio para o bolso dos consumidores

Em 2023, o setor enfrentou menor variação de preços de itens como embalagens e combustíveis, o que aliviou os custos de produção de alimentos.

Os preços de commodities agrícolas como milho, trigo e soja diminuíram.

O índice de commodities da FAO registrou queda de 13,7% em relação ao ano anterior.

O resultado: o IPCA para alimentos e bebidas variou apenas 1,02% em 2023, ante 11,6% no período anterior.

Brasil como supermercado do mundo

No ano passado, o Brasil se destacou como o maior exportador mundial de alimentos industrializados em volume, superando até os Estados Unidos.

Foram produzidos 72,1 milhões de toneladas.

Isso representa um crescimento de 11,4% em relação a 2022.

Em valores, montante foi de US$ 62 bilhões , 5,2% acima do ano anterior.

A China foi o principal mercado consumidor, com US$ 11 bilhões e participação de 17,7%, comprando principalmente proteínas animais.

“O Brasil tem uma indústria de alimentos muito forte com tecnologia e capacidade de produção para atender o mercado interno e ainda exportar para 190 países. Estamos trabalhando para avançar na exportação de produtos com maior valor agregado”, Dornellas conclui.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube



Veja também

Omnichannel: empresa permite que varejistas comparem seu desempenho com concorrentes em tempo real

Gestão Sustentável: a transformação do discurso e a direção dos recursos

Bússola & Cia: negócio fitness cresce 24% em 2023