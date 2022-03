Por que dois norte-americanos apostaram em scale-up de TI no Brasil

Em 2013, Ken Diamond e Matt Kligerman, dois jovens empreendedores norte-americanos, decidiram apostar no Brasil fundando a Escale Digital, scale-up de tecnologia — B2B2C, que conecta grandes marcas de serviços essenciais a novos consumidores, e tem se tornado braço importante na busca por novos clientes de empresas como Itaú, Bradesco, Vivo e Claro. Ao todo, já recebeu mais de R$ 200 milhões de investidores world-class, como Global Founders Capital (GFC), Redpoint e Ventures.

Por meio de inteligência de dados, tecnologia inovadora e proprietária, com desenvolvimento de plataformas como o Portal de Planos e a Zelas Saúde, a Escale conta com um modelo de negócio baseado em performance, ou seja, sua receita é gerada a partir da entrega de resultados.

Adepta da cultura data-driven, gerencia todo o funil de vendas, com leads qualificados, o que garante a oferta que melhor atende às necessidades do consumidor final, resultando em conversões três vezes maiores para as marcas.

“Acreditamos no potencial empreendedor do Brasil. Queremos otimizar cada vez mais a jornada de compras em serviços essenciais e para isso contamos com tecnologia proprietária, orientada por dados”, afirma Matt Kligerman, CEO e cofundador da Escale.

Atenta às transformações da sociedade, a Escale acredita que o mercado da tecnologia deve se tornar cada vez mais plural e tem como premissa a diversidade e a inclusão na raiz da atração de talentos.

Para Ken Diamond, CEO e cofundador da scale-up, a Escale coloca as pessoas no centro das políticas internas. Buscando criar cada vez mais experiências positivas para os consumidores. “Não basta apenas contar com inteligência de máquina e uso de dados, é preciso reunir um time experiente e multidisciplinar”, declara.

Design System

Para atender a um mercado cada vez mais dinâmico, a Escale desenvolveu o Delta seu modelo de Design System, sistema unificado com elementos, componentes, regras e princípios que guiam o desenvolvimento das interfaces de uma empresa, unificando a linguagem entre designers e desenvolvedores, em torno da criação de novos produtos. Utilizado por grandes empresas do Vale do Silício, o modelo deve otimizar a entrega de novos projetos, tornando o processo mais ágil e de fácil manutenção.

A scale-up está em constante aprimoramento dos seus processos e adotou o Remote First como modelo de contratação por acreditar que este modelo é uma tendência para o futuro. Dessa forma, está aberta para receber talentos de tecnologia do Brasil e do mundo. Para os colaboradores que estão próximos à cidade de São Paulo e desejam uma experiência presencial, a Escale conta com um coworking, localizado na avenida Paulista. Atualmente, a empresa estuda uma parceria com uma rede de coworking que abranja todo território nacional para expandir a possibilidade a outros funcionários.

Fusão com a Cobmax

Em 2020, a Escale realizou a fusão com a Cobmax, empresa especializada em gestão de vendas. Desde então, tem investido cada vez mais na criação de plataformas, tecnologia e dados próprios, visando aumentar sua atuação, especialmente nos setores de saúde e seguros. Em maio de 2021, a Escale fechou acordo e recebeu um aporte de R$132,6 milhões da Qualicorp, o que a tornou, além de cliente, investidora da scale-up.

“Desde que começamos em um pequeno apartamento na Vila Madalena, em São Paulo, há alguns anos, já entregamos mais de R$ 4,9 bilhões em lifetime value de receita para os nossos parceiros. Ano após ano, estamos dobrando este valor e queremos crescer ainda mais”, diz Kligerman.

