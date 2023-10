Primeira lata com indicações em Braille é lançada pela Minalba Brasil

Imagine abrir um freezer de mercado e encontrar apenas latas com rótulos pretos, impossíveis de se identificar. Para pessoas com deficiência visual essa pode ser uma situação cotidiana. Com essa realidade em mente, a Minalba Brasil segue investindo no S de ESG, lançando, no Brasil, a primeira lata de agua mineral com escrita em Braille na tampa, permitindo a fácil identificação do produto.

A iniciativa inédita de larga escala no país foi desenvolvida ao longo de meses com o suporte da Ball Corporation, líder mundial de embalagens sustentáveis de alumínio e pioneira na solução de água em lata no Brasil, que contou com a consultoria da Fundação Dorina Nowill para Cegos, para trazer um olhar inclusivo para o mercado de alimentos e bebidas.

A ação #LataPraTodosVerem visa promover acessibilidade no mercado de bebidas. Hoje, existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil, segundo dados do Censo do IBGE de 2010. O propósito é oferecer maior independência na experiência de compra e consumo adequando às necessidades desse público.

“Esse é mais um marco em nossa trajetória ESG. Fomos pioneiros em oferecer água mineral em lata de alumínio, uma embalagem infinitamente reciclável. Também lançamos o primeiro produto social do segmento de bebidas, disponibilizando uma versão especial de Minalba lata em parceria com a Gerando Falcões, e agora lançamos a primeira lata inclusiva. Por meio dessa parceria, mostramos nosso DNA inovador e trabalhamos por uma causa tão importante”, diz Aelio Silveira, diretor superintendente da Minalba Brasil.

“Estamos muito contentes em fazer parte dessa mudança! O Sistema Braille é uma das formas de garantir a independência e autonomia das pessoas com deficiência visual a um produto tão essencial como é a água mineral. Além disso, o projeto tem um propósito ainda maior, que é sensibilizar empresas desse e de outros segmentos com o tema, contribuindo para uma sociedade cada vez mais inclusiva”, afirma Alexandre Munck, Superintendente Executivo da Fundação Dorina Nowill para Cegos.

Embalagem inclusiva

A nova lata de água mineral Minalba terá escrito em Braille em sua parte superior, próxima ao anel de alumínio e, por meio do tato, o consumidor com deficiência visual poderá se certificar de que se trata de uma água mineral em lata Minalba com gás ou sem gás.

“ É muito gratificante poder participar desta iniciativa. Tivemos o privilégio de contar com o suporte e a consultoria da Fundação Dorina Nowill para Cegos, trabalhando juntos no desenvolvimento de uma solução viável de aplicação do Sistema Braille para a tampa de alumínio das latas e, assim, viabilizando a entrega deste produto, que tem potencial de influenciar um grande movimento de adaptação dentro da cadeia de bebidas”, afirma Fauze Villatoro, Presidente da Ball na América do Sul.

As latas com Braille na tampa farão parte de toda linha de latas Minalba e poderão ser encontradas no mercado nacionalmente. A primeira produção será destinada aos camarotes do evento Tomorrowland Brasil 2023, edição do maior festival de música eletrônica do mundo que ocorre em Itu, a 90 km de São Paulo, nos próximos dias 12, 13 e 14 de outubro.

Minalba Brasil e o compromisso com ESG e inovação

Como uma das empresas líderes no mercado de água mineral brasileiro, a Minalba Brasil, do Grupo Edson Queiroz (GEQ), está na vanguarda da inovação no mercado de bebidas no Brasil.

Com a iniciativa, Minalba será a primeira empresa de ampla distribuição no mercado de bebidas a ter aplicação de Braille em suas latas. A empresa recentemente iniciou uma trilha de ações ESG para se posicionar como marca sustentável no mercado. Foi o caso do projeto Fala na Lata, que reverteu lucros em prol da Gerando Falcões. E agora, o #LataPraTodosVerem é uma continuidade desta vocação de Minalba Brasil.

“A Minalba trabalha constantemente para oferecer aos consumidores brasileiros novas experiências de consumo e de compra, investindo em inovação e tecnologia. O lançamento de nossa água mineral em lata com Braille não é somente um marco para a marca, que fortalece cada vez mais sua jornada ESG, mas também para o mercado de bebidas”, diz Aelio Silveira.

O projeto reforça também um novo momento do GEQ (Grupo Edson Queiroz), uma das maiores holdings multissetoriais do país, controladora da Minalba Brasil. A parceria com Fundação Dorina Nowill e a Ball faz parte de uma série de ações de lançamentos da nova marca da companhia, e está alinhada com seu novo posicionamento, que busca ir além do essencial, impactando positivamente a vida das pessoas.

