Podcast Digitalize: Você conhece o Zé? 27 milhões de pessoas disseram sim

A Ambev quer atrair e formar profissionais de tecnologia e para isso vem investindo em aplicativos, big data e inteligência artificial. Neste bate-papo, ouvimos Eduardo Horai, diretor de tecnologia da companhia, que conta como surgiu a Ambev Tech, o aplicativo Zé Delivery e o Empório da Cerveja.

Com a Ambev Tech, a tecnologia permeia o ecossistema da empresa, sendo protagonista na revisão de todos os processos operacionais, com foco em agilidade, colaboração, eficiência e inovação. “Nossa estratégia se baseia na centralidade do cliente, com implementação de ferramentas big data, advanced analytics e inteligência artificial, entre outras, para entregar a melhor experiência nas horas de comprar e de consumir”, diz Horai.

Com o Zé Delivery, o maior app de bebidas do Brasil, com mais de 27 milhões de clientes, a empresa além quer estar mais próxima de clientes e consumidores. A Ambev também desenvolveu o Empório da Cerveja, e-commerce da companhia que agregou o portfólio de outras cervejarias; e o BEES, um superapp voltado ao comerciante, uma plataforma B2B em que estão disponíveis o portfólio Ambev e produtos de outros segmentos e marcas, a exemplo de alimentos.

