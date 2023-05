Plataforma cria funcionalidade para baixar documentos atrelados a processos

Com o propósito de ajudar a resolver os litígios no Brasil, a Invenis acaba de anunciar uma nova funcionalidade em sua plataforma. Após ter identificado uma demanda externa, a companhia passou a oferecer o download de todos os documentos atrelados a um processo com apenas um clique, assim como suas atualizações.

De acordo com Matheus Bombig, cofundador da Invenis, o surgimento do produto simboliza o novo momento da startup, que agora passa a se posicionar como uma plataforma de ferramentas jurídicas. “Para continuar atendendo tanto os atuais como os novos clientes em suas demandas, fica mais fácil nos tornarmos uma plataforma que oferece uma gama de produtos”, diz.

“Com a divisão e aprimoramento na forma de apresentar os produtos e suas aplicações, os nossos parceiros passaram a enxergar e usufruir de uma forma muito mais assertiva todas as funcionalidades que podemos providenciar para o seu dia a dia”, afirma.

Download de documentos de processos

Diante desse cenário, a nova funcionalidade de busca de documentos atrelados aos processos é composta a partir de uma adaptação e lapidação da tecnologia proprietária já existente da empresa.

“A ideia é otimizar o tempo do cliente por meio da baixa dos documentos, seja de maneira pontual ou dentro de um acompanhamento contínuo, além de possibilitar, de forma separada ou em conjunto, a atualização das informações processuais utilizando apenas o número do processo para a busca”, declara Bombig.

Apesar dessa já ser uma aplicação possível anteriormente, a Invenis identificou junto a clientes e potenciais parceiros uma demanda específica para esse serviço. Dessa forma, a empresa não só optou por tornar a função um produto independente, mas também trabalhou para que a procura se tornasse ainda mais simples e completa, melhorando a experiência dos usuários.

Apesar dessa transformação estratégica, a companhia manteve intacta uma faceta importante do seu trabalho: a flexibilidade. Isso porque, mesmo como plataforma, os clientes continuam podendo habilitar as ferramentas do portfólio de acordo com suas necessidades.

