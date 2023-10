Em FIDC, aplicação reduz tempo de processamento de recebíveis de uma hora para 3 minutos

Para o FIDC (Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios) estruturado em conjunto com o Mercado Livre, a Oliveira Trust desenvolveu uma aplicação capaz acelerar a performance do processamento de recebíveis, reduzindo o tempo gasto de uma hora para apenas 3 minutos. A OCTO+, como é chamada, é focada no gerenciamento e processamento de carteiras de recebíveis, e tem potencial para aumentar em 20 vezes a velocidade dos processos.

“Estamos falando de um processamento complexo, com milhares de títulos em uma única sessão e altíssima volumetria das bases de recebíveis. Com a nossa aplicação conectada via API com o Mercado Livre, garantimos que a transmissão da informação para o custodiante do fundo seja muito mais ágil e simplificada”, explica Raphael Morgado, Diretor de Serviços Qualificados da empresa especializada em soluções para administração de fundos e serviços fiduciários

Processos inteiramente automatizados

A conexão via API junto às aplicações do Grupo Mercado Livre, a ausência de interação humana de todos os fluxos operacionais comuns à antecipação de recebíveis. Todos os processos, desde a oferta dos créditos até a seleção e verificação dos critérios de elegibilidade, aprovação e comunicação do resultado ao cedente, ocorrem de maneira automática, eliminando eventuais riscos, viabilizando o processamento de grandes volumes de recebíveis e proporcionando facilidade e velocidade na negociação das operações.

A estruturação do FIDC para o Grupo Mercado Livre

O FIDC tem como objetivo a aquisição de carteiras de recebíveis originárias de transações de pagamento processadas através dos sistemas do Mercado Pago, o banco digital do Grupo Mercado Livre. Os recursos captados serão usados para diversificar as fontes de financiamento e para ampliar e facilitar a oferta de crédito aos vendedores do ecossistema formado pelo Mercado Livre e Mercado Pago.

A estruturação dos fundos pela Oliveira Trust é realizada de acordo com as necessidades de cada cliente. Segundo Morgado, a tecnologia desenvolvida pela companhia também reflete esse diferencial. Ele ressalta que o sistema é personalizado sem a necessidade de remodelação ou do desenvolvimento completo de uma nova estrutura, atendendo às necessidades específicas identificadas e exigidas por cada carteira de recebíveis. “Essa tecnologia proprietária fortalece nosso diferencial fundamentado em um serviço de excelência, respaldado por uma equipe extremamente qualificada”, acrescenta.

