Patties lança vídeo recriando momentos de Chaves com o Senhor Barriga

A Hamburgueria Patties, conhecida pelos Ultrasmasheds Burgers e seus collabs especiais, fez mais uma ação marcante. Desta vez, com o Grupo Chespirito – Turma do Chaves.

Além da ação em si, com itens pensados para homenagear os fãs da série, como o único Smash de Presunto do mundo, Churros da Dona Florinda e até meias e cards colecionáveis, a Hamburgueria foi além e trouxe Edgar Vivar (ator que interpretou o Senhor Barriga) e recriou as cenas mais icônicas no Casa Grande Hotel Resort, no Guarujá, litoral Paulistano.

Com o sucesso da collab, a ação foi estendida até o dia 31 de julho, com elementos correlacionados ao universo da série mexicana. Estão disponíveis no menu da hamburgueria três opções de lanches que podem ser vendidos em diversos formatos. O Sanduíche de Presunto, com receita secreta do Chef Greg Caisley, está disponível por R$ 25. No combo Salada (Suco de Tamarindo + Fritas + Sanduíche de Presunto Salada) o valor é R$ 55.

Vegetarianos

O Patties também criou uma receita especial para os vegetarianos, também idealizada pela Bárbara Andrade, da Convitta, uma empresa de alimentos vegetais. O smash vegetariano leva beterraba para chegar na cor mais próxima e fibra de bambu, para garantir a consistência. Para não gerar dúvidas, o hambúrguer foi produzido no formato quadrado.

Colecionáveis

A Patties quer marcar história e homenagear ainda mais os fãs, com itens como as meias do Quico. “Nós fizemos um design bem vintage, como as mães faziam antigamente, escrevendo dentro das roupas das crianças. Está escrito ‘Tesouro da Mamãe’, para identificação”, afirma o fundador do Patties, Henrique Azeredo.

Também estarão à venda um pacote com os cards dos moradores da vila desenhados por Thobias Daneluz, artista responsável pela ilustração da capa de "O Diário de Chaves", escrito pelo criador do personagem, Roberto Gómez Bolaños. “Hoje é tudo muito digital, então nossa ideia é proporcionar aquela nostalgia de colecionar figurinhas, trocar com os amigos, é todo o conceito da época para reviver boas memórias”, diz Azeredo.

