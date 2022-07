Care e Simple Nutri fazem nova distribuição de alimentos brasileiros na Ucrânia

Por Bússola

Desde fevereiro, o mundo vem vivenciando os desdobramentos da Guerra na Ucrânia que, a cada ataque russo, vê aumentar o número de pessoas em situação de emergência na região. Já são mais de 6,5 milhões que deixaram o país e 8 milhões de refugiados internos, além de aproximadamente 13 milhões de pessoas em que estão impossibilitadas de deixarem suas regiões devido ao alto risco de deslocamento.

Diante desse cenário e reforçando o objetivo de ajudar no combate à fome no mundo, trazendo dignidade às vítimas desse conflito, a Simple Nutri, empresa brasileira de alimentação desidratada com foco social, liderou um novo envio de ajuda humanitária com destino à Ucrânia junto com a Care, umas das maiores organizações de ajuda humanitária do mundo e com atuação em 102 países. Foram 250 mil refeições distribuídas na cidade de Odessa, que foi gravemente atacada pelo exército Russo, que bombardeou inclusive galpões de comida. Todo o processo de distribuição e entrega na ponta foi realizado pela CARE em parceria com a Cruz Vermelha e a Sera, organizações que desempenham papel humanitário fundamental nessa crise.

Além disso, o envio contou com o transporte aéreo gratuito da Latam, por meio do seu programa Avião Solidário. Contribuíram também parceiros como a Agência Brasileira de Cooperação, Movimento União BR e a brasileira Maria Thereza Cunha Bueno, dona da fazenda que funciona como ponto de apoio na fronteira da Romênia com a Ucrânia, e de onde saem as ajudas humanitárias pelos voluntários da Care e da Cruz Vermelha.

“Estive pessoalmente na Ucrânia e a situação é muito delicada, com muitas pessoas vulneráveis que precisam dessas ajudas. Poder levar um pouco de dignidade e certo ‘conforto’ é o que nos move em ações como essa”, diz Rafael Romano, CEO da Simple Nutri.

As refeições distribuídas foram as mesmas entregues recentemente em Pernambuco e em outros estados brasileiros que sofreram com as fortes chuvas. São sopas e risotos desidratados com feijão, carne e vegetais. “Por serem alimentos de fácil distribuição e alto teor nutritivo, são ideias para projetos sociais de combate à fome e situações de emergência”.

