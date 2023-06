Parceria Digitalks Expo e Growth Conference cria maior evento de marketing

Dois dos principais eventos do mundo digital, o Digitalks Expo e o Growth Conference Brasil, uniram forças para organizar o principal evento do setor digital, voltado para negócios, marketing e vendas. A expectativa é alcançar mais de 9 mil congressistas nos dias 23 e 24 de agosto, no São Paulo Expo, na capital paulista. “Um evento desse porte passar a integrar o Digitalks Expo, com um palco exclusivo para debater assuntos sobre Marketing e Vendas, vai complementar o nosso portfólio de temas e vai gerar ainda mais conhecimento aos participantes”, diz Flávio Horta, CEO do Digitalks, empresa que organiza o Digitalks Expo desde 2009. A animação do executivo pode ser explicada pelo tamanho e magnitude do Digitalks Expo. Depois de dois anos acontecendo de forma apenas virtual, em razão da pandemia do coronavírus, em 2022 o evento voltou ao formato presencial e bateu recorde de público. Ao todo passaram pelo evento mais de 8 mil pessoas em 2022.

Já o Growth Conference, no ano passado, reuniu mais de 1,2 mil pessoas presencialmente. O evento, que é direcionado a líderes executivos, gestores de médias e grandes equipes, agências e consultores no setor de marketing e vendas, acontece desde 2018 e até o ano passado, já havia recebido mais de 50 mil profissionais e mais de 5 mil empresas em suas edições anteriores, considerando o online e presencial.

“Estamos extremamente entusiasmados com a união de forças com o Digitalks. Essa parceria irá proporcionar novas experiências e oportunidades para todos os participantes do evento. A marca Growth Conference tem crescido de forma significativa a cada ano, e com a chegada da V4 Company como realização oficial, estamos preparando uma série de novidades e atrações exclusivas. Temos certeza de que esta será a melhor edição já produzida em seis anos de evento”, afirma Ronei Vinagre”, CEO e fundador na EventPlay.com, e fundador do evento Growth Conference Brasil.

Presenças nacionais e internacionais confirmadas

A edição de 2023 do Digitalks Expo, em conjunto com o Growth Conference, terá mais de 300 palestrantes em 12 trilhas de conteúdo simultâneas. Convidados nacionais e internacionais serão destaque no evento, que planeja o lançamento da agenda em breve.

Além de todo o conteúdo, o Digitalks Expo 2023 contará com uma Feira de Negócios com mais de 120 empresas participantes, lounges exclusivos, espaços para networking, entre outras ações, como a participação de editoras, que levarão livros de especialistas no setor.

Durante o evento, também acontecerão diversas premiações, como o já tradicional “Prêmio Profissional Digital | ABRADi & Digitalks”, e o global “Prêmio WSA”. No encerramento do Digitalks Expo, no dia 24, acontece a Digiparty, a principal festa do setor digital brasileiro, momento também para relacionamento e confraternização entre os participantes.

