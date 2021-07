Para celebrar 50 anos, Golden Cross lança campanha com Murilo Benício

A Golden Cross, uma das operadoras pioneiras na comercialização de planos de saúde no país, acaba de completar 50 anos e, para marcar a data, acaba de lançar uma nova campanha publicitária com o ator Murilo Benício. A empresa já havia criado ação institucional com as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres

Segundo o presidente da Golden Cross, Franklin Padrão, o objetivo da campanha é reforçar os benefícios e os diferenciais da operadora. A assinatura é das agências Artplan e Next.

“A Golden passa por um momento de renovação e crescimento. Acabamos de nos mudar para uma moderna sede na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e já no primeiro semestre de 2021 registramos uma evolução de 40% nas vendas”, diz o executivo.

Com o slogan “PENSE, COMPARE, MUDE”, a campanha é composta por três filmes, cada um deles abordando um diferencial oferecido pela Golden Cross. Com anúncios em TV, jornal, rádio, mídia exterior, e presença no digital, a ação também reforça os pilares da marca, tornando “golden” um sinônimo para as palavras tradição, credibilidade e acolhimento.

“Queremos mostrar ao consumidor e aos corretores que temos a melhor cobertura de produtos, uma rede completa e um preço acessível e que por isso vale a pena pensar, comparar e mudar para a Golden Cross”, afirma Franklin.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também