Bússola & Cia: 52% das empresas brasileiras apresentam alta propensão para crescimento

Microempresas se destacam no crescimento

Estudo realizado pela Neoway constatou que 52% das empresas brasileiras apresentam alta propensão para crescimento. Nesse cenário, 3,6 milhões de empresas se destacam: 52% são microempresas e 26% de médio porte. Segundo o levantamento, empresas de 1 a 5 funcionários lideram em termos de crescimento, seguidas por aquelas que possuem de 11 a 50 funcionários.

O setor de serviços desponta como o líder, com 50% das empresas em alta tendência de crescimento, seguido pelo varejo, 27% do total. A região Sudeste concentra a maior parte das empresas, 58% do total.

Prêmio

A Fundação Dom Cabral venceu, ontem, a categoria “Saúde e Qualidade de Vida” do Prêmio Think Work Innovations 2024, que premia as melhores práticas e os projetos mais inovadores em gestão de pessoas do Brasil em 12 categorias diferentes. O reconhecimento é referente ao projeto inédito no país 'ComViver – Pesquisa de Equilíbrio Social', que mapeia e propõe ações para promover o bem-estar e erradicar a pobreza multidimensional dos colaboradores e de suas famílias.

Iluminando

A 77Sol registrou crescimento de 470% no faturamento no 1º semestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2023, e adicionou 4.000 novos integradores em sua plataforma. Para o final do ano, a expectativa é quadruplicar o faturamento em relação a 2023 e superar a marca de 30 mil profissionais cadastrados.

Drone agrícola

A Engegrow Agricultura Inteligente criou um novo braço: a Engegrow Franchising, mirando parcerias com engenheiros agrônomos, fazendeiros e empresários que buscam serviços de agricultura de precisão 360º, pulverização área e dispersão de sólidos, mapeamento aéreo, manejo integrado de pragas e controle biológico, por meio de drones de última geração, com uma eficiência operacional de até 16 hectares/hora.

Venture

A 7 Import Medical Group é uma nova joint venture formada por quatro empresas do setor de saúde, Medicalway, Mhédica Service, Prime Medical e Safe Suporte à Vida . Com um investimento previsto de R$ 20 milhões, e sediada em São Paulo, ela contará com a capilaridade de atendimento como um de seus principais pontos fortes, abrangendo todo o território nacional. A joint venture foi constituída com a assessoria da Zaxo.

Perfil

A leiloeira Zuk divulgou levantamento apontando que a maioria dos seus clientes, 67,8%, pertence às gerações Y (Millennials) e X, com idades que variam entre 30 e 50 anos. 35% são pessoas de 41 até 50 anos e 32,8% na faixa etária de 30 aos 40 anos. Os mais novos, da geração Z, representam 9,4%. Os homens ainda são maioria: 78% e 22% são mulheres.

Seguro

A Seguros Unimed registrou crescimento de 6% no faturamento em Minas Gerais, nos produtos dos segmentos Odontológico, Vida, Previdência e seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica. O dado foi fechado em maio, compreendendo os 12 meses anteriores. O destaque foi a atuação do ramo odontológico: aumento de 13%, o que corresponde a um valor superior à marca de R$ 33 milhões.

Crédito truck

O Banco BV firmou parceria com a Motz para facilitar o acesso ao financiamento de veículos pesados para caminhoneiros autônomos. "As ofertas do BV em conjunto com a Motz serão estratégicas para expandir o número veículos cadastrados em nosso portfólio, uma vez que o financiamento facilitado permite que um único caminhoneiro autônomo possa ter mais de um veículo”, explica André Pimenta, CEO da Motz.

Metas

A Reeducation alcançou faturamento de R$ 6 milhões no 1º semestre, igualando o montante faturado no ano passado inteiro. Até o fim de 2024, a meta da empresa sediada em Curitiba (PR) é dobrar as receitas, ultrapassando a marca de R$ 12 milhões.

Prêmio

A Eneva, principal operadora privada de gás natural em terra no Brasil, foi reconhecida com o Troféu Transparência ANEFAC, na categoria de empresas com receita entre R$ 5 bilhões e R$ 20 bilhões, um dos mais prestigiados prêmios de contabilidade e transparência empresarial do Brasil. Esta é a segunda vez que a Companhia recebe a premiação, concedida pela Associação Nacional de Executivos (ANEFAC) em parceria com a UnB, FUCAP e FECAP.

Expo

O São Paulo Expo tem sido aliado fundamental para fomentar a economia do país. Desde a sua fundação, o equipamento movimentou R$ 11,2 bilhões, gerou cerca de 294 mil empregos e atraiu mais de 2 milhões de visitantes de fora da capital paulista - impacto econômico de 11% no segmento de turismo de negócios e eventos em sete anos. Somente no ano passado, segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), estima-se que o turismo de negócios faturou, R$ 13,5 bilhões (U$ 2,7 bilhões).O São Paulo Expo recebeu 69 eventos em 2023. Administrado pela francesa GL events, o equipamento foi responsável por movimentar R$ 1,5 bilhão (U$ 375 milhões), com a geração de mais de 40 mil empregos.

Ranking

Dados da Agger, parceira de corretores de seguros com a maior plataforma de gestão e cotações de seguros do Brasil, em julho deste ano, foram realizados mais de 18,1 milhões de cálculos de seguros de carros somente nesta região, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Na classificação de estados, São Paulo lidera no número de cálculos realizados no período, correspondendo a 62,3% do total. O ranking é seguido por Minas Gerais (27%), Rio de Janeiro (7%) e Espírito Santo (3,7%).

Parceria

A Connecting Food se uniu ao Assaí Atacadista, uma das maiores empresas brasileiras de atacarejo, para combater o desperdício de alimentos. Juntas, as duas empresas já distribuíram mais de 3 mil toneladas de alimentos, em uma parceria que iniciou em 2021. Somente em 2023, foram doados mais de 1,5 mil toneladas de alimentos de 185 lojas do varejista, o que representa um aumento de 211% em relação a 2022. De janeiro deste ano até maio, já foram obtidos mais de 750 quilos de alimentos excedentes ainda bons para consumo humano.

Compra

A Vetor Editora adquiriu parte da Psicologus, plataforma de cursos on-line por assinatura voltados para profissionais e estudantes da área da psicologia. A Psicologus já conta com 95 cursos disponíveis, e a inclusão de novos cursos da Vetor Editora promete enriquecer ainda mais essa oferta.

Nas nuvens

A 4B Digital acaba de anunciar a expansão de sua zona de disponibilidade lem Fortaleza (CE), o que reforça o processo do projeto de expansão nacional da empresa que mira atingir um faturamento de R$ 50 milhões em 2025. A partir do processo de ampliação, a empresa passa a oferecer novos 120 terabytes na capacidade de armazenamento high-end. Além disso, a empresa acaba de expandir também sua cobertura na infraestrutura paulista, ultrapassando a marca de 1 petabyte de armazenamento.

Inauguração

A Santoni Shanghai anuncia a inauguração da primeira loja física na América Latina, em São Paulo. Seguindo a abertura bem-sucedida das lojas modelo em Yiwu e Haining na China durante os últimos 2 anos, o showroom de São Paulo é o primeiro no exterior. Este ano, a Santoni se tornou líder no setor quando após a conclusão da aquisição da Terrot GmbH, principal produtora alemã de máquinas de tricô circular

IA

A Dynadok está utilizando Inteligência Artificial para acabar com a burocracia nas empresas. A startup é focada em uma nova e promissora área no Brasil: automação de documentos por meio de IA, mercado que, de acordo com a DataIntelo, cresce 37,5% por ano.

Rumo ao sul

A Alqia chega à região Sul com o Aurora Shopping, em Londrina. A companhia passa a reunir 12 empreendimentos em seu portfólio. Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), o Produto Interno Bruto (PIB) do estado cresceu o dobro da média nacional em 2023, registrando alta de 5,8%, e Londrina está entre as cidades que mais se desenvolveram na região.

Sorrindo

A Orthopride Franchising completa 15 anos em 2024 com plano de expansão focado no interior de São Paulo, Centro-Oeste e parte da região Sul do país. O investimento em expansão é de R$ 1 milhão por ano até 2027, quando a marca prevê chegar a 300 unidades em funcionamento e faturamento de cerca de R$ 500 milhões.

Formação

Em parceria com a escola 42 São Paulo e com a Natura, o Instituto Caldeira encaminhará 14 alunos do programa Geração Caldeira para participar da fase de seleção presencial da escola: a instituição, que está presente em mais de 30 países, é considerada uma das escolas de engenharia de software mais inovadoras do mundo, ao lado de Harvard, Princeton e MIT.

Sócio

A nav9 tem André Nunes como novo sócio e Managing Director. A empresa aposta na contratação para acelerar a estratégia de desenvolvimento de tecnologia e inovação. A experiência do novo sócio na consultoria mundial McKinsey contribui para o propósito de criar áreas de computação em nuvem, dados e inteligência artificial.

Fast

A varejista Fast Shop acaba de anunciar a criação de uma nova diretoria, a de Serviços. Ela será comandada pela diretora Paula Akemi, ex-Porto Seguro e Banco Santander, onde atuou durante os últimos 3 anos como head de serviços. A executiva chega à empresa em um momento em que todos os olhos estão voltados ao setor de serviços.

Head

A Jamef Transportes, uma das maiores empresas de soluções logísticas do Brasil, anunciou Adriana Boudakian na posição de Head de Logística Hospitalar da companhia. Adriana tem passagem porcompanhias, como o Grupo Elfa, Grupo NotreDame Intermédica e DHL.

Proteção

A Oi aderiu ao Pacto Ninguém se Cala, que tem como objetivo incentivar a conscientização no enfrentamento da violência contra a mulher, que inclui várias situações de risco em lugares públicos ou de trabalho, em casos de assédio, abuso, violência e importunação. A iniciativa é do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e o Ministério Público do Trabalho (MPT), que juntos criaram o pacto em novembro de 2023. A adesão ao Pacto é voluntária e representa um compromisso de responsabilidade social. Neste mês, a Oi promove o “Agosto Lilás”, para trazer visibilidade para o tema

Carbono neutro

A Pitzi garante ter neutralizado 175 toneladas de carbono provenientes das suas atividades, até abril de 2025. A marca conquistou o Selo Carbon Free, que reforça sua responsabilidade ambiental e alinhamento de suas operações com normativas internacionais de sustentabilidade

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades