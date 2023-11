Painel na Glocal Experience debate igualdade e diversidade dentro das empresas

As ações de igualdade e diversidade dentro de empresas foram temas de debate, nesta quinta-feira, dia 23 de novembro; na Glocal Experience, evento sobre sustentabilidade, gratuito, que acontece até sábado, na Marina da Glória, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A partir da apresentação do programa “Respeito Dá o Tom”, da concessionária de saneamento Águas do Rio, especialistas falaram sobre a necessidade de as companhias terem um olhar especial para o tema.

Um dos idealizadores do programa dentro da Aegea, empresa da qual a Águas do Rio faz parte, Josélio Alves Raymundo comentou questões práticas para empresas que ainda não têm um movimento semelhante.

“Para começar, não basta ser negro para implementar um programa com esta complexidade. É preciso contratar uma consultoria especializada para começar de forma estruturada e profissional”, alertou Josélio, que é o diretor operacional de Águas do Rio, mas que já passou por outras operações da Aegea no Brasil.

A sócia de Capital Humano da Deloitte, Ana Mocny, destacou que recente pesquisa feita por sua empresa enumerou 10 temas para que fossem elencadas a relevância de cada um deles.

No Brasil, o tópico diversidade ficou em terceiro lugar, enquanto no levantamento mundial ocupou a 5ª posição. “Há muito investimento por parte das organizações, com 86% delas falando ser algo relevante. Mas apenas 25% dizem se sentir capazes de tratar do tema”, apresentou Mocny, chamando atenção sobre a necessidade de uma trilha interna de desenvolvimento e carreira após a contratação das pessoas.

A secretária municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro, Helena Werneck, também participou do debate. Ela destacou a importância de as empresas assumirem um papel de protagonismo dentro da luta pela igualdade e diversidade.

“Isto não pode ficar restrito ao poder público. Para evoluirmos enquanto sociedade temos que andar todos juntos, e a participação das empresas, principalmente na questão da empregabilidade, é fundamental”, afirmou.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Serão recicladas 6 toneladas de latinhas de alumínio coletadas no GP de São Paulo

Rio Oil & Gas vira ROG.e e foca em abraçar novas energias

ESG na seleção de parceiros jurídicos