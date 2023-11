Glocal Experience: evento gratuito no Rio de Janeiro debate ideias e ações de sustentabilidade

A Glocal Experience, evento para estimular o pensamento global e ações locais de sustentabilidade, acontece até sábado, dia 25 de novembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

O objetivo é engajar diferentes camadas da sociedade em uma agenda baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

A programação prevê uma série de encontros, entre eles vários debates sobre a importância e atuação das empresas quando o assunto é ESG.

“As empresas estão inseridas na sociedade e têm um papel muito importante nesta agenda de sustentabilidade. Estamos aqui porque acreditamos muito no pensar global e agir local. É o que estamos fazendo no Rio de Janeiro, com nosso projeto de saneamento. Ao mesmo tempo que estamos dentro de um dos maiores projetos ESG do mundo, que é a recuperação da Baía de Guanabara, realizamos uma série de ações locais que transformam, por exemplo, a vida das pessoas em uma rua na Baixada Fluminense”, explica o presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini, que participou da abertura do evento.

Alexandre Bianchini durante a abertura do evento

O evento discute assuntos em alta

Temas como empreendedorismo em comunidades e o uso de inovação tecnológica em prol da inclusão estão na pauta do dia.

Ao todo, 155 palestrantes se dividirão em três palcos. O encontro tem acesso gratuito e quer reunir milhares de visitantes que poderão acompanhar mesas de debates com diversas autoridades, empresários, ambientalistas, pensadores, entre outros nomes de peso.

