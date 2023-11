Serão recicladas 6 toneladas de latinhas de alumínio coletadas no GP de São Paulo

Em ação no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, a Novelis e a Coopercaps (Cooperativa de Coleta Seletiva Capela do Socorro) coletaram 6 toneladas de latinhas de alumínio, que serão recirculadas em até 60 dias.

A iniciativa da Novelis, líder mundial em reciclagem e laminação de alumínio, cumpre o objetivo da empresa de realizar ações de impacto ambiental e social. Enquanto a parceria com a Coopercaps contribui para geração de renda de famílias que vivem da coleta seletiva, a reciclagem reduz o uso de recursos não renováveis e a extração de bauxita.

“A parceria criada com o time da Coopercaps, que atuou na coleta dentro do Autódromo de Interlagos, é muito importante para nós. Foi um trabalho longo, com muitos cooperados e cooperadas atuando no GP, e o resultado de 6 toneladas de latinhas de alumínio que serão recicladas faz da ação um sucesso. Nossa aproximação com as cooperativas, além de contribuir para uma economia circular, é muito importante pelo impacto socioeconômico para os trabalhadores que atuam com reciclagem de materiais”, afirma Gustavo Faria, gerente sênior de Negócios de Metal da Novelis América do Sul.

Todo o material coletado foi destinado para o Centro de Coleta da Novelis em São Paulo e, posteriormente, encaminhado para a Fábrica de Pindamonhangaba (SP), considerada como o maior Complexo Integrado de Reciclagem e Laminação de Alumínio do mundo.

A reciclagem tem potencial para poupar a extração de até 30.000 Kg de bauxita, dado que cada 1 kg de lata reciclada é equivalente a 5 kg do minério que é necessário para a produção do alumínio primário.

Estrutura da Novelis

A empresa possui atualmente 14 Centros de Coleta próprios distribuídos estrategicamente de Norte a Sul do Brasil. Esse modelo é considerado pioneiro no Brasil e foi criado para ampliar a coleta de latas e contribuir com o aumento do índice de reciclagem de latas de alumínio no país.

Nesses locais, cooperativas de reciclagem e demais fornecedores vendem a sucata de alumínio, que, posteriormente, é enviada à fábrica de Pindamonhangaba, onde será realizada a reciclagem. O local conta com capacidade de 720 mil toneladas/ano para laminação e 500 mil toneladas/ano para reciclagem.

A possibilidade de ser infinitas vezes reciclado, sem perder suas propriedades, é uma das características do https://exame.com/bussola/esg-quer-investir-em-economia-circular-pergunte-me-como/ que contribui com o sucesso da circularidade da latinha de bebida pós-consumo. O ciclo da latinha de alumínio dura em torno de 60 dias. Isso significa que do momento em que os consumidores escolhem uma bebida em lata na prateleira do mercado, até o momento em que ela volta para o comércio, são cerca de dois meses para realizar a coleta e a reciclagem, a fim de torná-la novamente uma latinha.

