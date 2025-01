Os valores que fazem uma empresa chegar aos 124 anos, segundo CEO da Gerdau

Por Gustavo Werneck*

Em janeiro, a Gerdau comemora 124 anos de uma história marcada pelo pioneirismo, por um espírito inovador e empreendedor e pelo compromisso com as pessoas e a sustentabilidade. Esta data marcante nos convida a refletir sobre a trajetória que nos trouxe até aqui, honrando a tradição e os valores que sempre nos guiaram.

Empresa com foco nos valores e princípios inegociáveis

Desde a nossa fundação, em 16 de janeiro 1901, temos nos dedicado a construir uma empresa sólida, baseada em princípios éticos, no compromisso com a excelência e na geração de valor para nossos stakeholders. A preservação da nossa tradição é um pilar fundamental que nos permite manter a identidade e a integridade que nos diferenciam no mercado. Os valores transmitidos de geração em geração são a base sobre a qual construímos nosso sucesso e nossa reputação.

Hoje, temos orgulho de ser uma empresa representativa e influente em nosso setor, nos tornando uma das maiores empresas produtoras de aço do mundo e grande referência como uma indústria genuinamente brasileira. Nossa presença no mercado é um reflexo do trabalho construído por todas as pessoas que já passaram por aqui e da inovação constante. É resultado de uma companhia centenária, que alinhada a seus princípios inegociáveis, soube ter a capacidade de se transformar para acompanhar as mudanças do mundo e da sociedade, mantendo seu protagonismo nos espaços que ocupa e fortalecendo as relações que construiu ao longo de sua jornada centenária.

O futuro está na sustentabilidade

Olhando para o futuro, reafirmamos nosso compromisso com a sustentabilidade em todas as suas dimensões, como um tema transversal à nossa estratégia de longo prazo do negócio. Acreditamos que o desenvolvimento sustentável é essencial para garantir um futuro próspero para as próximas gerações, e aspiramos ser uma das empresas da cadeia global do aço mais seguras, rentáveis, respeitadas e relevantes nos anos que estão por vir.

Seguimos, aos 124 anos moldando um futuro em que a Gerdau será parte das soluções aos desafios do planeta, e em que o aço com baixa emissão de carbono será um elemento imprescindível para a transição energética e a construção de um mundo mais sustentável, bem como comprometidos com o desenvolvimento da indústria brasileira e socioeconômico do País. Essas ambições serão colocadas em prática por meio da contribuição dos mais de 30 mil colaboradores e colaboradoras da Gerdau, que compartilham de uma visão de futuro pautada pela excelência de como entregamos produtos e soluções aos nossos clientes e pelo impacto positivo que temos junto às comunidades em que estamos presentes.

*Gustavo Werneck é CEO da Gerdau desde janeiro de 2018.

