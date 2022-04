Os cinco erros mais comuns cometidos por líderes executivos

É comum que respondam que a maior qualidade de um líder de sucesso seja o carisma. Afinal de contas, é o que é ensinado em filmes, livros e mesmo a nossa experiência. Segundo essas fontes de ensinamento, para liderar é preciso ter uma força a mais, um encanto que parece um dom. Entretanto, pesquisas vêm mostrando os comportamentos que determinam o sucesso de uma liderança.

Pensando nisso, a pedido da Bússola, a consultora organizacional, coach executiva e professora de MBAs da Fundação Getúlio Vargas — FGV/SP, Caroline Marcon, elenca cinco erros comportamentais que podem atrapalhar a carreira executiva de um líder, assim como recomenda o que deve ser feito para evitá-los. Conforme a consultora organizacional, estas dicas se aplicam também a empreendedores.

Estabelecer muitas prioridades

Segundo a coach executiva, estabelecer muitas prioridades confunde e dispersa o time, o que contribui para o mau desempenho dos colaboradores e consequentemente da corporação. Caroline afirma que um bom líder deve manter o foco e as metas mais claras e tangíveis possíveis. “Nesse sentido, o ideal é estabelecer de três a cinco prioridades ao ano”, diz.

Ser centralizador

Conforme a consultora organizacional, querer participar de tudo que precisa ser decidido a todo momento é um dos grandes empecilhos para uma boa liderança. Tal erro está relacionado justamente ao item anterior, porque querer “abraçar o mundo” decorre justamente do fato de não saber escolher as prioridades certas.

“Toda energia que um líder investe em algo que não tem tanta importância tira daquilo que realmente importa” afirma. Assim, Caroline recomenda que o líder forme um bom time e aprenda a delegar. “O primeiro desafio na liderança é perceber que, por melhor que você seja, você não faz nada grandioso sozinho. Liderar é alcançar resultados por meio das pessoas” diz.

Não dar espaço a pessoas questionadoras

De acordo com Caroline, questionar os pontos de vista do líder exige coragem e paixão, duas qualidades que devem ser apreciadas em qualquer profissional. Desse modo, de acordo com a coach executiva, um líder que almeja ser bem-sucedido deve sempre abrir espaço para ouvir o que essas pessoas têm a dizer.

“Elas certamente ampliarão a visão e a criatividade do time”, declara. Além disso, conforme a consultora organizacional, em times de alta performance o espaço de fala é estimulado e compartilhado. “Não há vozes dominantes na sala. Ninguém entra mudo e sai calado”, diz a consultora.

Demorar muito para decidir sobre erros de contratação

O ideal é ter processos consistentes que minimizem os erros nas contratações de colaboradores. Mas, às vezes, a avaliação é equivocada. Nessas ocasiões, recomenda a consultora organizacional, o gestor deve tomar a decisão, por mais difícil que seja, o quanto antes. “Se o líder já tiver evidências de que um integrante de seu time não se encaixa no perfil desejado, não espere que o tempo resolva a situação, pois a tendência é piorar”, afirma.

Usar o passado como inspiração estratégica

De acordo com Caroline, o líder deve saber utilizar o passado como aprendizado, mas sem ficar preso às suas conquistas. “Mantenha o que está funcionando, mas tenha a mente aberta, flexível e curiosa para pensar o futuro”, afirma. Segundo a consultora organizacional, o que a pessoa fez enriquece sua história, mas é o que está fazendo agora que lhe torna melhor que a concorrência. “Desse jeito, o melhor a fazer é focar no que se está vivendo agora e no valor presente”, diz.

