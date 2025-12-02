Opinião: sem automação, RHs não darão conta da demanda de fim de ano

Por Tiago Amor*

O fim do ano é o grande estresse do RH para diversos setores. Varejo, logística, turismo e outros serviços aceleram contratações temporárias, enquanto gestores correm contra o relógio para integrar centenas e até milhares de novos colaboradores em questão de dias.

Mas 2025 adiciona uma camada inédita de complexidade: a escassez global de talentos deixou de ser tendência e passou a ser realidade mensurável.

Segundo a Korn Ferry (2023), até 2030 faltarão 85 milhões de profissionais no mundo, gerando um impacto econômico de US$ 8,5 trilhões em receitas não realizadas.

Essa pressão estrutural se soma ao aumento sazonal da demanda no último trimestre, tornando a gestão de pessoas ainda mais desafiadora.

Para o RH, isso significa lidar com processos crescentes, picos de contratação e menos profissionais qualificados na base. É nesse ponto que a automação assume papel central no dia a dia da gestão de pessoas.

A sazonalidade intensifica a escassez e expõe os limites da operação manual

Contratar temporários sempre foi uma operação complexa. As equipes de RH enfrentam triagens aceleradas, admissões simultâneas, validação de documentos, formalizações legais e treinamentos obrigatórios.

Quando tudo isso é feito manualmente, o prazo se estende, o retrabalho cresce e a integração se torna lenta justamente quando a empresa mais precisa de velocidade.

Em um mercado em que há menos gente disponível e mais empresas disputando os mesmos perfis, a eficiência operacional, antes um diferencial, vira questão de sobrevivência.

Automação para RH: ainda mais estratégica no final do ano

As plataformas de automação podem diminuir o trabalho dos profissionais de RH de modo expressivo. Seja para contratações fixas ou temporárias, os gestores que investem em automação podem:

• Acelerar admissões digitais

Robôs cruzam dados, validam documentos via OCR (reconhecimento de caracteres, tecnologia que “lê” documentos escaneados e extrai automaticamente as informações), preenchem formulários, geram contratos automaticamente e integram tudo à folha e ao ERP. O que antes exigia equipes inteiras agora pode acontecer em fluxo contínuo.

• Automatizar onboarding e treinamentos

Sistemas inteligentes disparam trilhas de capacitação, acompanham presença, certificações e obrigatoriedades, garantindo conformidade rápida.

• Acompanhar demandas e prazos em tempo real

A automação centraliza solicitações de RH, registra cada etapa dos processos, controla SLAs e sinaliza pendências, permitindo que o time priorize atividades críticas e garanta que tarefas urgentes como admissões ocorram dentro do prazo.

Esse avanço é estratégico e coloca as empresas na frente de seus concorrentes. Os resultados ficam mais claros quando olhamos para quem já automatizou seus processos de RH.

Cases de empresas que automatizaram seu RH

Em empresas como a Normatel Engenharia, a pressão por contratações urgentes em obras foi absorvida com hiperautomação e IA: o OCR lê e confere automaticamente documentos admissionais, reduzindo horas de conferência manual e acelerando a entrada de novos colaboradores.

No grupo farmacêutico Servier, formulários em papel deram lugar a fluxos digitais de admissão, benefícios e movimentações de pessoal, com assinaturas eletrônicas, rastreabilidade completa e redução de retrabalho.

Já a Atlantica Hospitality International, com centenas de hotéis pelo Brasil, centralizou em um CSC todos os chamados de RH e cadastros de colaboradores na plataforma de automação, padronizando processos e controlando SLAs.

Com essas automações, esses exemplos mostram como a automação prepara o RH para responder tanto a rotinas contínuas quanto a ciclos de maior demanda, com mais controle sobre documentos, prazos e qualidade das entregas.

A automação em processos de RH deve acontecer o ano todo

Mais do que uma resposta emergencial para picos de fim de ano, a automação deve fazer parte da gestão estratégica de pessoas o ano todo.

Ela permite que o RH sustente operações complexas com times mais enxutos, garanta conformidade em escala, tenha visibilidade em tempo real sobre demandas e prazos e use dados para decidir onde investir tempo e talento humanos.

Em um cenário de escassez global de profissionais, as empresas que conseguirem combinar processos inteligentes e foco no desenvolvimento das pessoas serão justamente as que vão atrair, integrar e reter melhor seus talentos, em dezembro e em todos os outros meses do ano.

*Tiago Amor é CEO da Lecom.