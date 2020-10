Automação e agilidade? Entenda os impactos da transformação digital no RH

Ao longo dos últimos anos, o RH deixou de se dedicar apenas a processos operacionais e burocráticos e se tornou uma área estratégica essencial para o sucesso das organizações.

Um estudo realizado pela Top Employers Institute acompanhou 53 empresas entre 2011 e 2015, monitorando seus resultados em comparação com os índices de 9 bolsas diferentes. Como resultado, descobriram que aquelas com melhores práticas de RH têm desempenho, em média, 51% superior ao do mercado.

Com a chegada da pandemia, a importância do setor ficou ainda mais evidente. Responsáveis por gerir pessoas em um momento tão delicado, os profissionais de RH tiveram que adotar metodologias ágeis para driblar os desafios do isolamento social.

Na pesquisa “Impactos da Covid-19 no trabalho em grandes empresas”, realizada pelo Grupo Cia de Talentos, a Acesso Digital e o Instituto Locomotiva, foi revelada a importância da digitalização dos processos de RH para que as empresas tornem-se mais ágeis.

Realizado em junho, o estudo contou com entrevistas de 185 gestores de médias e grandes empresas atuantes no Brasil, e descobriu que, na maioria das companhias, o processo de admissão leva de uma a duas semanas, sendo o cadastramento do novo colaborador no sistema a etapa mais demorada.

Entre as razões para essa lentidão estão a burocracia e a adoção de sistemas analógicos, onde 35% das empresas ainda não permitem o envio dos documentos por e-mail, por exemplo. E, em 31% dos casos, o candidato tem que ir pessoalmente ao departamento de RH por duas vezes ou até mais.

Logo, diante do novo cenário, as empresas têm aderido ao RH digital para tornar o setor mais moderno, ágil e assertivo.

Confira os 4 principais impactos da transformação digital no RH

1. Automação de processos

Um dos principais impactos da digitalização do RH é a oportunidade de automatizar processos através de softwares de gestão que otimizam a administração de dados, documentos e da avaliação de desempenho dos colaboradores, por exemplo. A prática pode ser utilizada, inclusive, na comunicação interna da organização.

A automação otimiza a gestão de tempo das equipes, diminui custos e auxilia na minimização de retrabalhos.

2. Recrutamentos mais ágeis e assertivos

No Bettha, a primeira HR Tech do Brasil, as empresas podem realizar um processo seletivo 100% digital, sem a necessidade de uma mediação. Ou seja, através da inteligência artificial, é possível recrutar e contratar um profissional de forma autônoma e rápida – valores fundamentais para o momento atual.

No serviço do Bettha, as empresas e profissionais também contam com softwares de inteligência artificial que analisam o perfil comportamental dos candidatos, integrando o perfil dos profissionais à necessidade da empresa contratante. Dessa forma, os candidatos selecionados são mais assertivos e alinhados a cultura organizacional da organização.

3. Gestão baseada em dados

O termo data driven business é uma tendência para os próximos anos. Ele diz respeito aos negócios dirigidos por dados, que ajudam os gestores a fazerem suas escolhas a partir de informações concretas, garantindo que os recursos empresariais sejam alocados de maneira estratégica.

Com a transformação digital no RH, é possível utilizar dados para a tomada de decisões mais estratégias. Em outras palavras, poderá fundamentar suas decisões em evidências e não apenas na intuição dos líderes.

4. Flexibilidade e otimização do tempo

Outro ponto em que a transformação digital ajuda o setor é na flexibilidade. Hoje, é possível usar serviços de nuvem para acessar arquivos de qualquer lugar do mundo com segurança. Além disso, as — muitas vezes, desnecessárias — reuniões podem ser diminuídas por meio do uso de ferramentas de colaboração online.

No entanto, é importante compreender que não basta inserir novas tecnologias na empresa sem que as pessoas sejam o foco da estratégia. Uma pesquisa feita pela LHH, mostra que, em geral, as iniciativas de digitalização estão fadadas ao fracasso se não considerarem ações de desenvolvimento dos profissionais, que devem ser tocadas pela área de RH com o apoio da alta direção da companhia.

As organizações devem investir em treinamentos e na revisão da cultura organizacional da companhia, afim de garantir um mindset compatível à integração de novas tecnologias e dos processos ágeis, ok?

Bons estudos e boa jornada!