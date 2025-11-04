Inadimplentes no Brasil já somam quase R$ 500 bilhões em dívidas

Quando uma pessoa fica endividada, significa que ela tem obrigações financeiras que não consegue cumprir no prazo estipulado. No Brasil, o número de pessoas nessa situação saltou 10,8 milhões em três anos. Em setembro 2022, eram 68,3 milhões de inadimplentes — no mesmo mês de 2025, são 79,1 milhões de pessoas, um aumento de 16%.

Os dados são da pesquisa Mapa da Inadimplência da Serasa de setembro.

Em relação a agosto, houve o ingresso de 318 mil de novos consumidores inadimplentes, uma alta de 0,4%. Já em 2023, esse número era de 71,8 milhões, enquanto em 2024 — altas de 10,2% e 9%, respectivamente.

O Brasil tem atualmente 313 milhões de débitos ativos, que somam R$ 496 bilhões em dívidas. Em 2022, esse número era de R$ 301 bilhões (+65%), enquanto em 2023 era de R$ 366 bilhões (+36%) e, em 2024, R$ 395 bilhões (+26%).

O valor médio das dívidas por pessoa chega a R$ 6.274,82.

O principal motivo das pendências segue concentrado em bancos e cartões de crédito (27,02%), seguido por contas básicas como energia e água (21,33%) e empresas financeiras (19,92%) que oferecem crédito, mas não são instituições bancárias.

“A inadimplência é um processo multifatorial, que envolve uma série de variáveis econômicas, como a taxa de desemprego, a inflação, a taxa de juros, o comprometimento da renda, entre outros”, comenta Fernando Gambaro, especialista da Serasa em educação financeira.

Ainda segundo ele, apesar da melhora de alguns índices econômicos, percebe-se que o comprometimento da renda do brasileiro ainda segue em níveis muito altos devido ao valor das suas contas básicas, valor dos itens básicos de consumo, alimentação, entre outros.

Fatores comportamentais, como a educação financeira, que ainda são pouco adotados no dia a dia de muitos brasileiros, também colaboram para esse cenário.

O que acontece se eu não pagar uma dívida?

Quando a pessoa não honra com seus compromissos financeiros, isso pode acarretar uma série de consequências, inclusive emocionais e sociais, como:

A pessoa endividada pode acumular juros e multas por atraso no pagamento das

dívidas.

dívidas. Ficar com o “nome sujo”, o que gera restrição de crédito, empréstimos e outros em

instituições financeiras.

instituições financeiras. Impacto no desempenho do Score Financeiro, que mede a saúde financeira dos

consumidores.

consumidores. Dificuldade para adquirir bens de consumo, por conta do histórico de devedor.

Renegociação de dívidas

Muitas empresas credoras, como bancos e financeiras, têm canais próprios para negociação, e já preveem a possibilidade de facilitar o pagamento para quem quer quitar as dívidas.

“Vale lembrar que a pessoa endividada tem direito a contatar a instituição credora e solicitar a negociação, mas é a empresa que define os critérios e as novas condições de pagamento”, afirma Gambaro.

Além disso, o consumidor também pode recorrer a mutirões de negociação e plataformas especializadas, como a própria Serasa, a exemplo do 'Feirão Limpa Nome' que começou nesta segunda-feira, 3, e vai até o dia 30 de novembro.

Nesta edição, são mais de 1,6 mil empresas parceiras de diversos segmentos e 633 milhões de ofertas de negociação em todo o Brasil. Com descontos de até 99% e opções de parcelamento facilitado a partir de R$ 9,90.

A Serasa oferece diversos canais para quem deseja negociar dívidas, inclusive pessoas em situação de superendividamento. O atendimento pode ser feito:

Pela plataforma Serasa Limpa Nome, no site http://www.serasa.com.br ou no aplicativo da Serasa ;

ou no ; Central de Atendimento ao Consumidor (3003-6300) ;

; WhatsApp oficial (11) 99575-2096;

Em mais de 7 mil Agências dos Correios, para quem prefere o atendimento presencial, mediante uma taxa.

Para o atendimento presencial, é necessário apresentar um documento oficial com foto e CPF, que garantem a consulta correta das informações e a segurança dos dados pessoais.

Os canais oficiais de contato e suporte da Serasa podem ser conferidos no site.