"O Especialista" lança na segunda curso gratuito sobre macroeconomia

O portal "O Especialista", do Banco Safra, lança na próxima segunda-feira, 16, um curso gratuito de introdução à macroeconomia. O programa tem cinco capítulos e faz parte da série destinada aos interessados em aprender sobre economia e investimentos.

Nesta edição, o aluno aprenderá sobre economia básica, os conceitos de Produto Interno Bruto (PIB) e inflação, além da importância das políticas monetária e fiscal. Todos os conteúdos são produzidos por especialistas do Banco Safra.

Os primeiros três cursos da série de educação financeira do portal explicaram como investir em fundos imobiliários, ações e mercado de criptomoedas. Inteiramente grátis, os cursos podem ser assistidos no horário desejado pelo leitor.

Em linguagem fácil, as aulas abordam tópicos básicos para quem deseja entender o cenário econômico, gerir melhor as finanças pessoais e começar a investir com segurança. O conteúdo gratuito sobre como investir em criptoativos está disponível até 15 de maio no portal.

Para ter acesso aos cursos, basta clicar no banner informativo no portal ou no pop up que aparece na rolagem da tela e faça a inscrição, informando apenas o endereço de e-mail.

