No setembro verde, confira 4 exemplos de empresas que focam nas pessoas com deficiência

Estamos no Setembro Verde, mês de conscientização sobre a importância da promoção da saúde, do bem-estar e da inclusão das pessoas com deficiência (PcD).

E o que as empresas podem fazer a respeito? Fizemos uma lista de quatro grandes empresas com ações de inclusão, acessibilidade e conscientização realizadas durante este mês.

Autista, por lei, também é PcD. A EY sabe

Por não ser fisicamente aparente, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) pode ser esquecido pelas empresas brasileiras. Por lei, o autista é considerado PcD e empresas como a consultoria e auditoria internacional EY já incluem o transtorno nos seus programas.

Para aumentar internamente o número de pessoas com deficiência em todo quadro funcional e em sua governança, a EY Brasil conta com os programas Abilities e o Atypical.

Atualmente, a empresa conta com mais de 400 profissionais com deficiência, sendo 37 funcionários autistas que fazem parte do programa Atypical de gestão de carreira acompanhada.

Cultura anticapacitista e mais de 300 vagas PCD na TIM

ATIM reforça seu compromisso com a inclusão e a diversidade, destacando a importância da representatividade de pessoas com deficiência em cargos de liderança.

Com mais de 400 colaboradores PCD, a TIM busca fomentar um ambiente de trabalho anticapacitista por meio do programa TIM+Diversa, que promove capacitação, desenvolvimento e empregabilidade para esses profissionais.

"O TIM+Diversa é mais do que um programa de inclusão, é a nossa atuação concreta frente ao compromisso de sermos protagonistas na inclusão de pessoas com deficiência", afirma Alan Kido, Gerente Executivo de Cultura, Educação e Diversidade & Inclusão.

A TIM oferece mais de 300 vagas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência, sendo 40 delas direcionadas às áreas de vendas e atendimento.

O compromisso da empresa vai além da contratação, promovendo iniciativas de conscientização, como a criação do "Guia Deficiência sem Tabus" e do "Teclado Consciente TIM", ferramentas que visam combater o uso de termos capacitistas. Reconhecida por suas práticas inclusivas, a TIM foi premiada em 1° lugar no ranking de acessibilidade da ANATEL.

Grupo IMC oferece Jovem Aprendiz exclusivo para PcDs

A International Meal Company, que opera marcas como KFC e Pizza Hut no Brasil, vem trabalhando desde 2023 com um programa Jovem Aprendiz voltado exclusivamente para pessoas com deficiência.

A empresa destaca como diferencial o suporte oferecido aos profissionais antes, durante e após a contratação, por meio de uma parceria com a associação Ser Especial – que há mais de 20 anos apoia e realiza processos de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Estão abertas 75 posições para o programa – sem limite de faixa etária.

Alelo usa grupos de afinidade e oferta vagas afirmativas

Na prática, a empresa de benefícios utiliza grupos de afinidade para focar em conscientização e comunicação de temas como capacitismo.

Ela também realiza ações práticas como a oferta de vagas afirmativas ou exclusivas para profissionais com deficiências físicas e/ou intelectuais.

Espaçolaser tem programa de inclusão PcD e patrocina atletas paralímpicos

O Espaçolaser Abraça é um programa que oferece acompanhamento dedicado, capacitação das lideranças e apoio para fomentar o protagonismo dos profissionais PcD.

A rede de depilação a laser tem 20 anos de mercado e mais de 850 unidades no Brasil e em quatro países da América Latina.

Para continuar crescendo sem deixar de cumprir seu papel social, a Espaçolaser também patrocina diversos atletas paralímpicos como:

Os nadadores medalhistas Phelipe Rodrigues e Maria Carolina Santiago

Danielle Rauen, do tênis de mesa

Luiza Fiorese, do vôlei sentado

Monica Monstrinha, da esgrima.

