No Dia do Meio Ambiente, Intus promove II Seminário Internacional de Turismo Sustentável no Rio

Começa nesta quarta-feira (5) o II Seminário Internacional de Turismo Sustentável, evento que comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, com palestras e discussões importantes para o segmento que está em plena expansão.

Realizado no Hotel Nacional, em São Conrado, o evento é promovido pelo Intus – Instituto para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável na América Latina e Caribe.

Link para inscrição e programação completa: II Seminário Internacional de Turismo Sustentável em Rio de Janeiro - Sympla.

O que é o Intus?

O Intus é uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de ajudar o trade turístico a conhecer e implementar práticas e ações voltadas ao novo perfil do viajante. Esse novo viajante deseja viver experiências sustentáveis e de baixo impacto às comunidades visitadas.

O evento

O evento contará com especialistas, autoridades e empreendedores que apresentarão caminhos e soluções sustentáveis nos segmentos de:

Hotelaria

Comércio local

Gestores públicos

Universidades

Equipamentos turísticos

O evento conta com a participação de representantes de mais de 79 cidades, sendo 58 do estado do Rio de Janeiro, seis dos demais estados brasileiros e 15 de outros países.

A abertura do evento será conduzida por Gustavo Tutuca, secretário estadual de Turismo do Rio de Janeiro. Responsável pela retomada do setor no pós-pandemia, ele abordará a importância do turismo sustentável para o estado do Rio, convidando todos para uma reflexão sobre o tema.

Rodas de discussão

Já o ciclo de debates contará com a participação de representantes dos continentes americano, africano e europeu, que irão compartilhar com os convidados as principais inspirações de seus países, são eles:

Stephanie Horel, gestora de programas da Delegação da União Europeia no Brasil;

Adelardus Kilangi, embaixador da República da Tanzânia no Brasil;

Candy Jenniffer Báez Pérez, vice-cônsul da República Dominicana no Rio de Janeiro.

Os três participarão de um painel sobre os aprendizados vindos do exterior e como alguns países têm feito a transição para um turismo sustentável.

O presidente da Federação Estadual Representativa dos Conventions & Visitors Bureau do estado do Rio de Janeiro, Guilherme Abreu; Fátima Pacheco, presidente do CIDENNF – Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense; e Cristina Braga, idealizadora do projeto Uaná Etê – Jardim Ecológico e Cultural, localizado no Vale do Café, participam do painel sobre como a regionalização do turismo colabora para o desenvolvimento socioeconômico das pequenas e médias cidades.

Já Daniela Maia, secretária municipal de turismo do Rio de Janeiro, receberá os chefs Gerônimo Athuel, do restaurante Ocya; e o chef Rafa Costa e Silva, do Lasai, para um bate-papo sobre o setor gastronômico como vetor de transformação para um turismo mais sustentável.

O II Seminário Internacional de Turismo Sustentável também contará com a presença dos embaixadores do Quênia, Guiné Bissau, Etiópia e El Salvador. Além disso, a edição deste ano trará palestras sobre a importância do financiamento em projetos voltados para o turismo sustentável, com a presença de Marcio Canedo, pesquisador líder do IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia; Henrik Bjørnager Jensen, COO da Clean Cluster; e Maria Dominguez, diretora executiva da Greennova Hub.

Entre os cases a serem apresentados, o tema “turismo regenerativo” será amplamente debatido em diversos aspectos. A empreendedora do IBITI Projeto, Claudia Baumgratz, irá abordar a transformação de destinos e impactos positivos para as comunidades e para o planeta; Eduardo Munhoz Leite, gerente executivo da Gerência Nacional de Inovação e Negócios de Impacto da Caixa Econômica Federal, trará um novo olhar para as viagens; já Inês Lima, sócia e gestora do Projeto Fazenda da Vida, falará sobre como criar um ecossistema de marcas sustentáveis e regenerativas por meio da agricultura e piscicultura integrando o solo e seu bem estar.

O head de turismo da cidade de Dublin, Barry Rogers, trará o olhar para as ações que levaram a capital da Irlanda a receber o prêmio “Capital of Smart Tourism” em 2024; e Adrienne J. Acioly, gerente de projetos em mobilidade urbana da prefeitura de Roterdã, falará sobre mobilidade sustentável em destinos turísticos e como organizar cidades para receber turistas.

O time do Muriqui Sounds, festival de música que acontece em Ibitipoca, em Minas Gerais, ficará responsável pela confraternização de encerramento, que também contará com a participação de DJ, oferecendo aos convidados um momento de lazer e de networking.

“Estamos muito felizes em promover este evento tão importante para o setor de turismo. Nós do Intus acreditamos que a sustentabilidade é um pilar essencial para a nossa indústria, que hoje se tornou um dos principais motores da economia brasileira. Será um dia inteiro de debates sobre a importância do turismo sustentável tanto no setor público quanto no privado”, explica Ricardo Carvalho, presidente do Intus.

A segunda edição do Seminário Internacional de Turismo Sustentável será realizada no tradicional Hotel Nacional, localizado na exuberante orla da praia de São Conrado, e conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio, TurisRio, Orla Rio, Recicla Orla e Orla Brasil.

II Seminário Internacional de Turismo Sustentável

Data: 5 de junho

Horário: das 9h às 18h

Local: Hotel Nacional

Endereço: Avenida Niemeyer, 769

São Conrado – Rio de Janeiro

