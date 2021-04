Natural One abre vagas em fábrica de Jarinu, algumas para trabalho remoto

A Natural One tem 14 posições de trabalho fixas abertas. A empresa busca profissionais de diferentes áreas, como logística, comercial e produção, para atuar em sua fábrica, em Jarinu, São Paulo. Algumas das vagas têm modelo remoto.

Entre as vagas disponíveis estão coordenador de customer service, auxiliar de produção, especialista de compras, supervisor comercial e analista contábil. A empresa tem o selo Great Place to Work. Todos os detalhes das posições estão disponíveis no site.

A Natural One, segundo maior player do mercado brasileiro, trabalha com um portfólio de sucos 100% naturais do Brasil, com mais de dez sabores no mercado. Com envase inteiramente a frio e com nitrogênio, processo que expulsa o oxigênio da embalagem e retarda a oxidação do suco, os procutos não levam açúcares ou conservantes.

A marca, que já é líder na Grande São Paulo, alcançou a liderança na região Centro-Oeste do Brasil, segundo o ranking 2021 de Marcas Líderes no Brasil da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).

