Musical na Cultura discute questões sociais com obras de Aldir Blanc

A TV Cultura exibe no dia 23 de dezembro o "Especial de fim de Ano: Auto do Brasil", que conta a história de um menino negro periférico por meio de 17 músicas do álbum Tiro de Misericórdia. A produção foi patrocinada pelo grupo Carrefour. Idealizada pelo vice-presidente da TV Cultura Carlito Camargo, a obra é baseada na obra de Aldir Blanc, que morreu em maio de 2020, vítima da covid-19. Das músicas apresentadas, 16 são em parceria com João Bosco. O musical tem a participação de 12 dançarinos coreografados pela baiana Tainara Cerqueira.

“O grupo Carrefour Brasil, como apoiador do projeto, acredita na importância de estimular a arte, a cultura e o entretenimento, e que a obra tem um papel de instigar a reflexão acerca de questões sociais”, diz Stephane Engelhard, vice-presidente de Relações Institucionais.

Sob a supervisão do diretor técnico Nelson Faria, o departamento de Engenharia da TV Cultura está lançando pela primeira vez na televisão brasileira um programa finalizado com a tecnologia HDR, tendência mundial para a melhora na qualidade de imagens. Terá transmissão de áudio em Dolby Atmos, acompanhando a revolução de áudio que permite uma imersão ao assistir conteúdo captado e editado em 4K.

A direção do Auto é de Adriana Couto, Alberto Pereira Jr e Joyme Nakayama; direção cênica de Marcio Macena; edição e finalização por Laíze Câmara.

