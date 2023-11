ABRABE coleta mais de 6 toneladas de vidro no Tomorrowland Brasil 2023

Dos dois dias de outubro que marcaram o festival de música eletrônica Tomorrowland Brasil 2023, o Glass is Good coletou 6,08 toneladas de cacos de vidro. O volume de resíduos será tratado e reciclado da maneira apropriada, marcando mais uma operação bem sucedida do programa de logística reversa, que é coordenado pela Associação Brasileira de Bebidas - ABRABE.

Como ação responsável, dentro da agenda ESG da ABRABE, o Glass is Good esteve presente em grandes eventos ao longo de todo o ano de 2023. Além do Tomorrowland Brasil, o programa fechou parceria para logística reversa do vidro no Lollapalooza Brasil, quando recolheu 8 mil garrafas, e na primeira edição do The Town, em que coletou 2,05 toneladas na área vip do evento. Para a presidente-executiva da ABRABE, Cristiane Foja, isso reforça o compromisso que os diversos atores têm com relação à sustentabilidade, além da credibilidade do Glass Is Good.

“Dadas as peculiaridades do material, a logística reversa de vidro possui seus próprios desafios, mas ficamos realizados em ver que a sociedade em geral está comprometida com esta causa. O descarte correto tem impacto não somente ambiental, mas, também, social, e a parceria com os grandes festivais nos ajuda a contribuir com o ciclo infinito do vidro e com as pessoas que trabalham nas cooperativas”, explica a executiva.

Coordenado pela ABRABE desde 2019, o programa já recuperou mais de 162 mil toneladas de embalagens de vidro pós-consumo, em parceria com 40 operadores logísticos em 18 estados e mais o Distrito Federal.

Além de reduzir consumo de energia, extração de matéria-prima e emissões de CO2 na atmosfera, o reuso e a reciclagem do vidro também geram empregabilidade para centenas de famílias. Mais de mil pessoas atuam nas cooperativas que têm o programa como parte da contribuição para o seu desenvolvimento.

