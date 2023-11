3º Fórum Internacional de Equidade Racial Empresarial será realizado nesta quinta e sexta-feira

De 13 a 20 de novembro, São Paulo é palco da 6ª Virada da Consciência, evento com mais de 500 ações promovidas pela Universidade Zumbi dos Palmares e seus parceiros, e que conta com o patrocínio do Grupo Carrefour Brasil. Os eventos são voltados à cultura, ao esporte, lazer e entretenimento com foco na temática racial. Esta é a maior edição já realizada pela instituição, que homenageia a jornalista Glória Maria, que morreu em fevereiro deste ano, aos 73 anos.

Nesta quinta e sexta-feira, a Virada vai sediar o 3° Fórum Internacional de Equidade Racial Empresarial 2023, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O evento contará com a presença de CEO’s de grandes empresas, autoridades, personalidades corporativas e acadêmicas.

Juntos, eles vão promover debates e reflexões sobre a diversidade e inclusão dentro do ambiente corporativo. A realização é da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, FIESP e Mover – Movimento pela Equidade Racial com apoio do Grupo Carrefour Brasil. Destaque para a apresentação dos resultados do Índice de Equidade Racial nas Empresas 2023, um importante raio-x da participação de pessoas negras dentro das estruturas organizacionais empresariais.

Conversamos com o Reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, para um panorama detalhado sobre a iniciativa:

Como o Fórum Internacional de Equidade Racial Empresarial foi criado? Qual o objetivo em promovê-lo dentro da Virada?

O Fórum foi criado pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, movimento com representantes da sociedade civil, do ambiente empresarial e do poder público. Juntos, eles têm promovido a articulação entre organizações comprometidas com a temática racial na sociedade. Nesta edição, contaremos com a participação de cem CEO’s de grandes corporações nacionais e internacionais. As palavras de ordem são informação, conscientização, sensibilização e estímulo ao enfrentamento e combate ao racismo. Sem dúvida, um dos pontos-chave do encontro é de que maneira podemos aumentar a participação dos negros dentro do ambiente corporativo, sobretudo no que tange à progressão profissional, ou seja, à ocupação de cargos de liderança dentro das empresas.

O que o sr. pode nos adiantar sobre a inclusão racial dentro do ambiente corporativo.

Vivemos em um País pontuado por desigualdades, dentro de um contexto perpetuado por um sistema econômico e social que se baseia na construção dessas diferenças e na exploração de determinados grupos sobre outros. Por isso, dar voz à diversidade é uma tarefa que tem um começo, mas cujo final ainda não podemos prever. Tivemos avanço, claro, mas precisamos de mais. O ambiente corporativo tem papel fundamental, não apenas no que diz respeito à inclusão profissional do negro, mas sobretudo na realização e na promoção de várias ações de treinamento, capacitação e sobretudo de vocalização da diversidade racial entre seus colaboradores. Todos precisamos ser porta-vozes dessa mudança na sociedade. Daí o porquê da Virada da Consciência.

Quais serão os temas macro abordados durante o Fórum?

Os temas centrais do Fórum são: Reindustrialização, Inclusão, Diversidade, Mudanças Climáticas e Descarbonização da Economia. Haverá mesas de debate sobre recursos humanos, integridade, compliance e auditorias; regulação, fiscalização e ambiente legal; sensibilização e mobilização; comunicação e cases de destaque.

Quem são os realizadores do evento?

O Grupo Carrefour é o patrocinador oficial. Além dele, temos Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que sediará o fórum, contamos com o Movimento Empresas pela Equidade Racial (Mover), o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI +, a Associação Brasileira de Recursos Humanos (Abrh) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes), e o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (Cdes) da Presidência da República.

Como o sr. avalia a relevância de tantos participantes?

A participação multisetorial, inclusive da Presidência da República, demonstra a força e a amplitude do tema, ou seja, quanto mais plural for o debate, maiores as chances de a sociedade ouvir e tomar consciência de que o racismo praticado de maneira velada ou explícita precisa ser combatido por meio do debate franco e aberto com a sociedade. O debate segmentado traz nuances que só contribuem para sua coexistência no dia-a-dia das pessoas, ou seja, para que, infelizmente, continue a fazer parte da rotina invisível.

Com que frequência o fórum é realizado e quais documentos produz?

O fórum é realizado anualmente, oportunidade quando também apresentamos os resultados do Índice de Equidade Racial nas Empresas 2023. Nesta edição, vamos lançar um documento em formato de carta a fim de facilitar a compreensão dos resultados em uma amplitude maior de pessoas.

Quais são as principais ações entre a Universidade Zumbi dos Palmares e o Grupo Carrefour Brasil, patrocinador do evento?

Além de patrocinar a 6a. Virada da Consciência, o Grupo Carrefour e a Universidade Zumbi dos Palmares têm uma agenda muito forte em prol do combate ao racismo. Somos parceiros na construção e no desenvolvimento de programas, ações e compromissos voltados ao debate da inclusão racial dentro do ambiente corporativo e à tolerância zero à discriminação. Junto à universidade Zumbi dos Palmares, o Grupo Carrefour é pioneiro em oferecer curso superior em gestão de segurança privada. Alinhado aos treinamentos, o curso visa capacitar o time para uma segurança mais humanizada, com respeito e sem discriminação. Além de toda a parte técnica, os(as) alunos(as) passam por disciplinas que abordam questões como Direito das Relações Étnico-Raciais, Direitos Humanos, Solução Alternativa de Conflitos e Gerenciamento de Crise e Risco.

